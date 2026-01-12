Hà Nội

Kinh doanh

Khởi tố đối tượng tàng trữ gần 10.000 gói thuốc lá “lậu”

Toàn bộ số thuốc lá lậu được Trương Hữu Hiền (An Giang) mua tại biên giới tỉnh Tây Ninh, sau đó chở về địa phương để bán lại kiếm lời.

Hạo Nhiên

Ngày 12/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Hữu Hiền (SN: 1989, ĐKTT xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi can tội buôn bán hàng cấm.

co-quan-cong-an-bat-qua-tang-truong-huu-hien-va-tang-vat-1.jpg
Trương Hữu Hiền cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an xã Tân Thành Bình bắt quả tang Trương Hữu Hiền đang tàng trữ 9.950 gói thuốc lá điếu nhập lậu các nhãn hiệu SCOTT, JET và HERO tại một căn phòng trọ ở ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình.

Làm việc với cơ quan Công an, Hiền khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên mua tại biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh, sau đó chở về địa phương để bán lại kiếm lời.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
