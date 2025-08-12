Hà Nội

Giá xăng hôm nay 12/8: Giảm mạnh?

Giá xăng 12/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Hạo Nhiên

Bảng giá xăng dầu hôm nay 12/8 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12/8/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 07/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Xăng RON 95-III tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít

Trong khi đó, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít.

Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

xang-01.jpg
Ảnh minh hoạ.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 63,56 USD/thùng, giảm 0,32 USD/thùng, tương ứng giảm 0,5%. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 66,88 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 63,33 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 66,31 USD/thùng, giảm 0,28 USD/thùng, tương ứng giảm 0,42%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 66,59 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 66,19 USD/thùng.

Như vậy, giá xăng dầu thế giới tiếp tục đi xuống sau nhiều phiên giảm liên tiếp trong tuần qua. Tính cả tuần, cả hai mặt hàng dầu đều mất trên 5%.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
#Xăng dầu #giá cả #thị trường #trong nước #thế giới #tăng giảm

