Giá vàng hôm nay 22/8: Vàng SJC lại tăng vọt?

Giá vàng hôm nay 22/8 ở thị trường trong nước tăng cao, vàng thế giới giảm nhẹ.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 21/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 124,4– 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 100.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 - 120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng thế giới

Lúc 22h15 ngày 21/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.340,20 - 3.342,20 USD/ounce, giảm 6,1 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường chờ đợi tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng quốc tế đang ở giai đoạn nhạy cảm, khi nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, kim loại quý đã “chạm ngưỡng then chốt”: hoặc bứt phá mạnh mẽ nếu có chất xúc tác chính sách, hoặc tiếp tục đi ngang nếu thị trường thiếu động lực mới.

Yếu tố quan trọng nhất hiện nay vẫn là chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là trụ đỡ cấu trúc.