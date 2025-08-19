Hà Nội

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 19/8: Vàng miếng cao chưa từng thấy?

Giá vàng hôm nay 19/8, vàng miếng SJC lên mức cao kỷ lục 125 triệu đồng/lượng, nới rộng thêm chênh lệch với thế giới lên 18 triệu đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 18/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 124– 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang.jpg
Vàng miếng SJC tăng cao. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h08 ngày 18/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.332,60 - 3.334,60 USD/ounce, giảm 1,4 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Sau những bất ổn thuế quan tuần trước đó, dữ liệu lạm phát cùng chỉ số tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ, khiến vàng bớt hấp dẫn với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, giữ quan điểm trung lập về giá vàng, giới đầu tư nhiều người đang trông chờ cuộc họp thường niên của các ngân hàng trung ương trong các ngày 21-23/8. Kết quả cuộc họp có khả năng tác động đến đồng USD, qua đó ảnh hưởng đến vàng. Nhưng trước thời điểm sự kiện này diễn ra, thị trường được dự báo có thể khá yên ắng.

Theo Reuters, dữ liệu mới nhất từ Hội đồng vàng thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu trong quý II/2025 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.248,8 tấn. Đặc biệt, nguyên nhân chính thúc đẩy tăng trưởng đến từ lĩnh vực đầu tư, với dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng vật chất đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2020.

