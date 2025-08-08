Giá vàng hôm nay 08/8: Tăng dữ dội?

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 07/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,7 – 124,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h02 ngày 07/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.386,20 - 3.388,20 USD/ounce, tăng 18 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi giới săn hàng giá hời mua vào. Áp lực chốt lời ban đầu đã được các nhà giao dịch vàng lạc quan mua vào khi giá giảm và mua vào với giá hời. Tuy nhiên, khẩu vị rủi ro của nhà giao dịch/nhà đầu tư được cải thiện phần nào trên thị trường chung vào giữa tuần đã hạn chế đà tăng của tài sản an toàn này.

Trong một tháng qua, giá vàng đã tăng hơn 100 USD/ounce (khoảng 3,1%), điểm nổi bật là những cú sốc từ chính sách thuế quan của Mỹ đang khiến vàng trở lại vị trí trú ẩn an toàn. Các mức thuế cao từ 10% đến 50% mà Mỹ áp lên hàng loạt đối tác thương mại toàn cầu đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay 7/8, làm dấy lên lo ngại về thương mại và thúc đẩy nhu cầu tìm đến các tài sản an toàn, đẩy giá vàng đi lên.