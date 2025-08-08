Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 08/8: Tăng dữ dội?

Giá vàng hôm nay 08/8 trên thị trường thế giới và trong nước đồng loạt bật tăng mạnh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 07/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,7 – 124,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang.jpg
Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h02 ngày 07/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.386,20 - 3.388,20 USD/ounce, tăng 18 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh khi giới săn hàng giá hời mua vào. Áp lực chốt lời ban đầu đã được các nhà giao dịch vàng lạc quan mua vào khi giá giảm và mua vào với giá hời. Tuy nhiên, khẩu vị rủi ro của nhà giao dịch/nhà đầu tư được cải thiện phần nào trên thị trường chung vào giữa tuần đã hạn chế đà tăng của tài sản an toàn này.

Trong một tháng qua, giá vàng đã tăng hơn 100 USD/ounce (khoảng 3,1%), điểm nổi bật là những cú sốc từ chính sách thuế quan của Mỹ đang khiến vàng trở lại vị trí trú ẩn an toàn. Các mức thuế cao từ 10% đến 50% mà Mỹ áp lên hàng loạt đối tác thương mại toàn cầu đã chính thức có hiệu lực từ hôm nay 7/8, làm dấy lên lo ngại về thương mại và thúc đẩy nhu cầu tìm đến các tài sản an toàn, đẩy giá vàng đi lên.

#giá vàng hôm nay 8/8 #giá vàng trong nước #giá vàng thế giới #giá vàng SJC #giá vàng Doji #giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Bài liên quan

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 07/8: Quay đầu giảm nhẹ?

Giá vàng hôm nay 07/8 trên thị trường thế giới quay đầu giảm nhẹ do đồng USD mạnh lên và giới đầu tư tỏ ra thận trọng về vấn đề liên quan đến Fed. 

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 06/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,2 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 06/8: Tăng "vùn vụt"?

Giá vàng hôm nay 06/8 trên thị trường thế giới tăng mạnh, áp sát mốc 3.400 USD/ounce, vàng trong nước cũng tăng cao.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 05/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,2 – 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 05/8: Tăng nhẹ?

Giá vàng hôm nay 05/8 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, tiến gần mốc 3.400 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 04/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 121,7 – 123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng (mua vào), giảm 200.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 27/5: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 06/8: Đảo chiều?

Giá xăng 06/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.