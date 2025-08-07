Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giả nhãn hiệu, Công ty LACTO MASON Việt Nam bị phạt 634 triệu

Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam vừa bị Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phạt và truy thu hơn nửa tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 7/8, Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 đã kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 112 đường Nam Vân Lũng, xã An Khánh, TP Hà Nội thuộc Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam.

4.jpg
Số lượng lớn hàng hóa vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này chưa thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định, đồng thời đang kinh doanh nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu "Lacto Mason" trên bao bì, tem nhãn, hóa đơn và hợp đồng mua bán. Đây là một nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên đặt âm đạo và mỹ phẩm gel vệ sinh phụ nữ. Doanh nghiệp còn sử dụng website thương mại điện tử lactomason.com.vn để quảng bá, xúc tiến sản phẩm nhưng không công bố đầy đủ thông tin theo quy định, đồng thời đưa thông tin hàng hóa vi phạm lên môi trường mạng.

Qua kiểm tra, có tổng cộng 6 loại sản phẩm vi phạm với trị giá bị tạm giữ lên tới gần 1,46 tỷ đồng; số hàng đã xuất bán trị giá hơn 75 triệu đồng, trong đó lợi nhuận bất hợp pháp ước tính hơn 68,9 triệu đồng. Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam thừa nhận toàn bộ hành vi đặt hàng, gia công và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cũng như sử dụng dấu hiệu vi phạm trên tên công ty, hóa đơn, hợp đồng và sản phẩm. Một số mặt hàng còn được xác định thuộc nhóm thiết bị y tế loại B nhưng chưa có hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định pháp luật.

Với 9 hành vi vi phạm nghiêm trọng, Đội QLTT số 1 đã đề xuất mức xử phạt hành chính tổng cộng 634,5 triệu đồng. Các hành vi gồm: Kinh doanh tại địa điểm chưa thông báo với cơ quan đăng ký; đặt hàng gia công hàng hóa xâm phạm quyền nhãn hiệu; sử dụng dấu hiệu vi phạm trên giấy tờ giao dịch; mua bán thiết bị y tế chưa công bố điều kiện kinh doanh; cung cấp, công bố thiếu thông tin hàng hóa và chủ sở hữu trên website; Không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng.

Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ tinh vi trong hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Chi cục QLTT TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn, xử lý nghiêm vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lacto Mason #phạt vi phạm thương hiệu #giả nhãn hiệu #quản lý thị trường Hà Nội #vi phạm pháp luật #truy thu hơn 500 triệu

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt tài xế xe khách chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc

Tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX do điều khiển xe khách vào làn dừng khẩn cấp rồi tạt đầu ô tô khác trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Sáng 6/8, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã xử phạt hành chính đối với ông Đ.V.M, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông M là tài xế điều khiển xe khách giường nằm biển số 50H-796.06 lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

chup-man-hinh.jpg
Xe khách biển số 50H-796.06 di chuyển vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Tiktoker Phạm Thoại

Tiktoker Phạm Thoại vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 5/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội, cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TikToker Phạm Thoại (tức Phạm Văn Thoại, (29 tuổi, quê Hải Phòng) với mức phạt 7,5 triệu đồng.

capture-4350.png
Phạm Thoại làm việc với cơ quan công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế xe tải vượt ẩu trên quốc lộ 20

Tài xế H.V.N.H. bị lập biên bản vi phạm hành chính sau khi có hành vi vượt ẩu nguy hiểm trên quốc lộ 20, rất may không gây tai nạn.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển xe tải vượt ẩu trên quốc lộ 20, đoạn qua địa phận huyện Đạ Huoai, sau khi đoạn clip vi phạm được người dân gửi tới Cục CSGT.

Trước đó, vào khoảng 13h05 ngày 31/7, xe ô tô tải mang biển số 54Y-1186 lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ TP HCM đi Đà Lạt. Khi đến Km 94, đoạn qua thị trấn Đạ M’ri cũ (nay thuộc xã Đạ Huoai 2, huyện Đạ Huoai), tài xế đã có hành vi vượt xe trong tình huống cấm vượt, bất chấp nguy hiểm đến các phương tiện ngược chiều. Rất may không xảy ra tai nạn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới