Thiếu nước sạch người dân Ba Vì phải dùng nước giếng khoan ô nhiễm

Nguồn nước tự nhiên ở Ba Vì Hà Nội bị ô nhiễm nặng, chính quyền địa phương khuyến khích lọc nước và xây dựng nhà máy nước trong tương lai gần.

Nước từ giếng khoan luôn có màu vàng và mùi tanh, không đảm bảo chất lượng tối thiểu cho sinh hoạt, nhưng gia đình nhà bà Tình (thôn Khánh Chúc Bãi, xã Ba Vì, TP Hà Nội) vẫn buộc phải thích nghi với điều kiện bất tiện này trong suốt nhiều năm nay.

Bà Dương Thị Tình (thôn Khánh Chúc Bãi, xã Ba Vì, TP Hà Nội) chia sẻ: "Nước ở dưới này lên rất là tanh, mùi tanh lại còn đục, nên không thể sử dụng nước này cho ăn uống hằng ngày được".

Sống ở bên cạnh sông Đà hơn 40 năm nay, gia đình bà Dùng ở thôn Khánh Trúc Bãi đã quen với nguồn nước từ giếng khơi. Tuy nhiên nước sông Đà cạn, nước giếng cũng cạn. Chỉ với độ sâu chưa đến 20m, nước trong giếng cũng luôn trong tình trạng bị ô nhiễm nặng.

Bà Đinh Thị Dùng (thôn Khánh Chúc Bãi, xã Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết: "Gia đình chúng tôi ở đây từ năm 1985. Chúng tôi vẫn sử dụng nước giếng khơi, một giếng cũ kia bỏ, giếng mới vừa đào, nhưng có nhiều cặn vôi. Cặn vôi này không lọc được".

Gia đình ông bà đã buộc phải xây dựng bể hứng nước mưa, sử dụng cát, sỏi để lọc, dùng cho ăn uống, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Hàng chục năm nay, khoảng 26.000 người dân của xã Ba Vì đều chưa được tiếp cận với nước sạch tập trung. Nguồn nước chính trong sinh hoạt là nước từ giếng khoan và giếng khơi, nhưng hằng năm vào mùa khô, nhất là thời điểm này, nước sông Đà đang cạn kiệt, nguồn nước ngầm cũng vì thế bị hạ thấp, không đủ để cấp nước.

"Ngày trước có thể tưới được vườn, chăn nuôi, nhưng gần đây, nguồn nước không đủ để bơm lên. Giếng 19m này không đủ nước để cấp lên nữa", ông Trần Đức Hoài (thôn Phú Thứ, xã Ba Vì, TP Hà Nội) cho hay.

Theo ông Nguyễn Giáp Đông (Chủ tịch UBND xã Ba Vì, TP Hà Nội), xã Ba Vì chưa có nhà máy nước sạch tập trung nào, cũng đã được thành phố quan tâm, nhưng chưa được khởi công. "Cũng có một số vướng mắc sau đầu tư, mong đẩy nhanh tiến độ, sớm xây dựng nhà máy để nhân dân được sử dụng nước sạch", ông Nguyễn Giáp Đông nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Ba Vì, do là vùng núi và có độ dốc cao, chiều dài địa bàn của xã lớn, vì vậy rất khó khăn cho việc xây dựng hệ thống cấp nước tập trung cho nhân dân. Để khắc phục, chính quyền xã đang khuyến khích người dân sử dụng hệ thống lọc nước nhằm đảm bảo nước cho sinh hoạt hằng ngày. Dự kiến xã sẽ xây dựng một nhà máy nước tại khu D Minh Khánh, xã Minh Quang cũ, để cung cấp nước cho người dân trong xã trong năm 2027.