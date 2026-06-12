Thời tiết ngày 12/6: Hà Nội và Bắc Bộ chiều tối có mưa dông

Ngày 12/6, Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 11 đến ngày 13/6: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối và đêm; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng từ ngày 13/6 xuất hiện nắng nóng diện rộng ở nhiều khu vực. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong đêm 11/6. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 12/6, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đan xen giữa nắng và mưa dông (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 11, ngày 12/6

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhấ: 32-35 độ.

TP HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.