Gia Lai sắp đấu giá khu đất gần 20 ha xây 331 biệt thự du lịch

Gia Lai dự kiến đấu giá khu đất 19,62 ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội để xây 331 lô biệt thự du lịch, với chi phí thực hiện gần 1.486 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng 19,62 ha tại phường Quy Nhơn Đông, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, để triển khai dự án Khu biệt thự du lịch Học viện golf.

Khu kinh tế Nhơn Hội, nơi dự kiến đấu giá khu đất 19,62 ha để triển khai dự án Khu biệt thự du lịch Học viện golf. Ảnh: THANH QUÂN.

Theo phương án quy hoạch, dự án dành gần 11,2 ha để xây dựng 331 lô biệt thự du lịch, chiều cao tối đa 3 tầng. Khu thương mại, dịch vụ có diện tích hơn 0,5 ha, được bố trí thành 4 lô cao từ 1 đến 3 tầng. Phần đất còn lại phục vụ giao thông và cây xanh cảnh quan.

Dự án được định hướng phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch và người chơi golf trong nước, quốc tế. Khu đất đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải hoàn thành toàn bộ dự án trong thời hạn không quá 48 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Theo phương án được phê duyệt, chi phí thực hiện dự án ước gần 1.486 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở chi phí triển khai dự án và tiền thuê đất trả một lần cho toàn bộ thời hạn thuê 50 năm.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra trong quý IV/2026. Nhà đầu tư tham gia phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự và chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư. Tiền đặt trước được quy định bằng 20% giá trị tính theo giá khởi điểm.

Ban Quản lý Khu kinh tế được giao chủ trì tổ chức đấu giá và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Việc đưa khu đất vào đấu giá bổ sung thêm quỹ đất phát triển du lịch, dịch vụ tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án sẽ phụ thuộc vào kết quả đấu giá, năng lực của nhà đầu tư được lựa chọn và các thủ tục đầu tư tiếp theo.

Bên cạnh dự án biệt thự du lịch, Gia Lai đang thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, phát triển đô thị, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh thu hút 218 dự án mới với tổng vốn đăng ký gần 192.719 tỷ đồng, tăng hơn 147% so với cùng kỳ năm trước.

Ở lĩnh vực du lịch, địa phương đón khoảng 13,5 triệu lượt khách trong 9 tháng, với tổng thu ước đạt 29.210 tỷ đồng. Tỉnh định hướng phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế biển, cao nguyên và cảnh quan tự nhiên.

Trong bối cảnh đó, các dự án lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ được kỳ vọng bổ sung sản phẩm cho thị trường du lịch địa phương. Với dự án Khu biệt thự du lịch Học viện golf, bước tiếp theo là tổ chức đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.