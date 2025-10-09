Công an Bắc Ninh vượt lũ giúp đỡ người dân

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, nước lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến 22h ngày 8/10, toàn tỉnh còn hơn 1.800 hộ dân đang bị cô lập do nước lũ dâng cao, tập trung chủ yếu tại các xã ven sông Thương, sông Cầu, vùng trũng thấp thuộc các xã, phường: Tiên Lục, Mỹ Thái, Vân Hà, Hợp Thịnh…

Khoảng 10.000 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, đê điều chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số tuyến đê bối như: Phúc Hòa, Mỹ Thái, Tân Liễu, Tiên Lục bị sạt trượt, tràn hoặc vỡ cục bộ.