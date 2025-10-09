Hà Nội

Xã hội

Công an Bắc Ninh vượt lũ giúp đỡ người dân

Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ngập lụt đến nơi an toàn.

Khánh Hoài
a1.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 bão Matmo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh những ngày qua có mưa dông kéo dài, cùng với việc nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước sông Thương, sông Cầu dâng cao đỉnh điểm.
a2.jpg
Trên sông Thương, sông Cầu nước lên nhanh khiến một số địa phương ở Bắc Ninh đang rơi vào tình trạng cô lập, như các xã Hợp Thịnh, Bố Hạ, Tam Tiến, Tiên Lục, Phù Lãng, Hoàng Vân, phường Vân Hà. Nhiều ngôi nhà của người dân vẫn chìm sâu trong biển nước, giao thông bị chia cắt ở một số khu vực, người dân gặp khó trong công tác tiếp cận nhu yếu phẩm và nước sinh hoạt.
a3.jpg
Trước tình hình đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời triển khai lực lượng phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận vùng bị chia cắt, tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.
a4.jpg
Trên tuyến sông Cầu, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) tăng cường tuần lưu dọc tuyến, chủ động hỗ trợ người dân thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng di chuyển gia súc, gia cầm ra khỏi khu vực ngập sâu, hạn chế thiệt hại về tài sản. Đồng thời, vận chuyển nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống và vật dụng thiết yếu đến từng hộ dân bị ảnh hưởng.
a5.jpg
Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng bám sát địa bàn, duy trì ứng trực 24/24h, cứu hộ, cứu nạn đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn.
a6.jpg
Tại xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh), trưa 9/10 các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé sơ sinh và nhiều người già từ tầng 2 của những ngôi nhà bị ngập đến nơi an toàn.
a8.jpg
Bữa cơm vội trên chốt đê thôn Châu Lỗ (xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh) giữa trưa ngày 9/10 của lực lượng cứu hộ. Hiện hơn 10 nghìn hộ dân ở Bắc Ninh đã được di dời đến nơi an toàn, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, đê điều chịu ảnh hưởng nặng nề.

