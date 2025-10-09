Công an Bắc Ninh vượt lũ giúp đỡ người dân

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé sơ sinh và người dân ra khỏi nước lũ đến nơi an toàn.
Lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh chiều nay
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh, nước lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào trưa đến chiều nay.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến 22h ngày 8/10, toàn tỉnh còn hơn 1.800 hộ dân đang bị cô lập do nước lũ dâng cao, tập trung chủ yếu tại các xã ven sông Thương, sông Cầu, vùng trũng thấp thuộc các xã, phường: Tiên Lục, Mỹ Thái, Vân Hà, Hợp Thịnh…
Khoảng 10.000 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, đê điều chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số tuyến đê bối như: Phúc Hòa, Mỹ Thái, Tân Liễu, Tiên Lục bị sạt trượt, tràn hoặc vỡ cục bộ.
Nhiều địa phương ở Bắc Ninh vẫn ngập nặng
Nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh vẫn ngập nặng do hoàn lưu bão số 11. Bắc Ninh được Trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, tính đến 9h sáng 8/10, mưa lũ đã gây ngập úng tại nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh. Trong đó có xã Bố Hạ, nhiều nhà cửa của người dân vẫn ngập sâu. Thôn Đông (xã Tam Giang) nằm ngoài đê hữu Cầu bị ngập nặng.
Tại xã Phúc Hòa, chính quyền địa phương phải huy động phương tiện, nhân lực xuyên đêm khắc phục đoạn đê từ Km0 - Km1 thuộc thôn Cửa Sông bị tràn.
Công an xã liều mình cứu người dân chơi vơi giữa dòng nước lũ
Chỉ trong ngày 29/9, lực lượng Công an xã tại Phú Thọ đã liên tiếp cứu 2 người bị nước lũ cuốn trôi.
Ngày 29/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Công an xã trên địa bàn đã kịp thời cứu được nhiều nạn nhân trong mưa lũ.
Thời tiết ngày 9/10: Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu và sông Thương có khả năng đạt đỉnh, với mức nước vượt báo động 3.