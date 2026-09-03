Gia Lai: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai mất tích trên sông Lại Giang

Sáng 3/9, UBND phường Bồng Sơn cho biết, lực lượng chức năng và đội cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ mất tích trên sông Lại Giang.

Sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm liên tục dọc theo dòng sông, tối 2/9 đội cứu hộ đã phát hiện và trục vớt thành công thi thể nạn nhân thứ 2 vụ mất tích trên sông Lại Giang. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý và khám nghiệm cần thiết trước khi chính thức bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Đại diện chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình nạn nhân.

Bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. (Ảnh: Cấp cứu Ngọc Tư).

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/9, ông K. và anh T. dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, khu vực dọc bờ kè thuộc khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn.

Đến sáng 2/9, gia đình không thấy hai người trở về nên trình báo cơ quan chức năng. Người thân nghi ông K và anh T có thể gặp nạn trong lúc đánh bắt cá trên sông.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn khi di chuyển quanh khu vực sông nước; đặc biệt không tự ý đánh bắt cá, bơi lội hoặc đến gần các khu vực nước sâu, chảy xiết để phòng tránh nguy cơ đuối nước.