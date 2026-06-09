Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Giá dứa giảm sâu, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng hàng tỷ đồng

Giá dứa Thanh Hoá chạm đáy, vắng bóng người mua phải bỏ thối ngoài đồng. Người nông dân rơi vào cảnh trắng tay sau nhiều tháng đổ công sức, tiền của.

Bảo Châu

Đầu tháng 6, vùng dứa trọng điểm Hà Long (Thanh Hóa) bao trùm bầu không khí ảm đạm khác hẳn mọi năm. Giá dứa tươi rớt thảm chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg, kết hợp với sức mua chạm đáy khiến hàng loạt diện tích chín rộ chịu cảnh bị bỏ thối. Nhìn dứa chín quá lứa tiêu thụ nhỏ giọt, nhiều hộ dân bất lực đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng nề sau nửa năm đổ công sức, tiền của.

dua-2-9166.png
Ảnh minh hoạ

Một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất tại địa phương là gia đình anh Nguyễn Mạnh Cường. Sở hữu 5 ha dứa đang kỳ thu hoạch, nhưng suốt hơn nửa tháng qua, anh Cường đành bất lực nhìn dứa chín rộ rồi thối hỏng ngoài đồng vì tuyệt nhiên không có thương lái đến thu mua. Tình cảnh này đang đe dọa trực tiếp đến gia đình, khi chi phí đầu tư cho mỗi ha dứa từ tiền giống, phân bón đến nhân công đã lên tới khoảng 300 triệu đồng.

Nhìn ruộng dứa bỏ hoang, anh Cường không khỏi xót xa khi nhớ lại những mùa vụ trước. Thời điểm dứa được giá, dao động từ 15.000-17.000 đồng/kg, mỗi ha đạt sản lượng bình quân 50 tấn. Sau khi trừ hết chi phí vận chuyển, thuê người bốc dỡ và khấu hao tỷ lệ hao hụt, người nông dân này bỏ túi khoản lợi nhuận ròng lên tới 100 triệu đồng/ha. Sự đảo chiều đột ngột của thị trường năm nay đang đẩy gia đình anh từ chỗ có thu nhập cao vào nguy cơ trắng tay.

Chia sẻ với Báo VietNamNet, anh Cường cho biết: “Năm nay giá dứa loại một chỉ còn khoảng 5.000 đồng/kg. Dù giá giảm sâu nhưng vẫn không có người mua. Dứa đến kỳ thu hoạch phải bỏ ngoài đồng, thiệt hại của gia đình ước tính gần 1 tỷ đồng”.

Theo anh, nếu bán được dù giá thấp vẫn có thể thu hồi một phần chi phí đầu tư. Thế nhưng việc không có đầu ra khiến toàn bộ công sức và vốn liếng bỏ ra đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chung cảnh ngộ, ông Quách Văn Phan đang chạy đôn đáo khắp nơi để tìm đầu ra cho hơn 2 ha dứa của gia đình. Dù đã vào cuối vụ, ông mới chỉ bán được một phần nhỏ sản lượng, thu về vỏn vẹn 50 triệu đồng. Số dứa còn lại đang "chạy đua với thời gian" trên đồng ruộng bởi thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài tại Thanh Hóa đang khiến quả bị nám vỏ, giảm chất lượng và thối hỏng với tốc độ chóng mặt.

Để cứu vãn tình hình, gia đình ông cùng nhiều hộ dân phải bấm bụng chi thêm hàng chục triệu đồng mua lưới, bạt che nắng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế khi diện tích dứa bị cháy nắng, mất giá trị thương phẩm vẫn không ngừng tăng lên.

Ông Mai Văn Thăng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Long, cho hay toàn xã hiện có khoảng 700ha dứa. Giá dứa năm nay giảm xuống chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các năm trước, khiến phần lớn hộ trồng dứa rơi vào cảnh thua lỗ.

Theo ông Thăng, các hộ trồng dứa đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" khi giá chạm đáy và thương lái đồng loạt quay lưng. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi thời tiết nắng nóng gay gắt khiến dứa chín rộ bị nám, thối rữa nhanh chóng tại ruộng. Với mức giá hiện tại, nông dân cầm chắc phần lỗ kể cả khi tiêu thụ hết sản lượng. Trước mắt, chính quyền địa phương và các đoàn thể đang khẩn trương kết nối với các doanh nghiệp, nhà máy chế biến nhằm giải cứu nông sản, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho bà con.

Cuộc khủng hoảng đầu ra không dừng lại ở một vài hộ lẻ loi mà đang càn quét trên diện rộng. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 4.000 ha dứa, tập trung tại các vùng trọng điểm như Hà Long, Vân Du, Nguyệt Ấn hay Bỉm Sơn, Quang Trung... Tình trạng giá dốc sàn và tắc nghẽn tiêu thụ đồng loạt diễn ra tại các địa phương này đang khiến hàng ngàn hộ trồng dứa lâm vào cảnh lao đao.

Mời quý độc giả xem video: Giá lươn và cam sành tại Đồng bằng sông Cửu Long chạm đáy vì khủng hoảng đầu ra/ Nguồn: VTV24
#dứa Thanh Hoá #giá dứa #nông dân #đầu ra #nông sản

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Giá vải thiều chính vụ chạm đỉnh, mở rộng đường xuất khẩu quốc tế

Dù thời tiết thất thường khiến sản lượng giảm và đẩy giá vải thiều chạm đỉnh kỷ lục, hoạt động thu mua tại vườn và xuất khẩu vẫn đón nhận nhiều điểm sáng.

Theo khảo sát tại các chợ dân sinh và hệ thống siêu thị, giá vải thiều hiện có sự phân hóa rõ rệt tùy thuộc vào kênh phân phối và chất lượng quả. Tại các chợ truyền thống, tiểu thương đang bán lẻ dòng vải phổ thông với mức giá dao động từ 70.000-80.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại các siêu thị và cửa hàng trái cây cao cấp, mặt hàng vải tuyển chọn loại đẹp, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao có giá nhỉnh hơn hẳn, nằm trong khoảng 130.000-150.000 đồng/kg. Đáng chú ý, đối với phân khúc đặc sản như vải trứng, nguồn hàng khan hiếm khiến giá bị đẩy lên rất cao, có thời điểm ghi nhận mức bán ra lên tới hơn 300.000 đồng/kg.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Hoá đơn thực phẩm tăng cao, các gia đình thay đổi thói quen mua sắm

Dù giá thực phẩm không tăng mạnh, hóa đơn mua sắm tăng cao mùa nắng nóng khiến nhiều gia đình thành thị phải chuyển sang xu hướng ăn uống đơn giản, tiết kiệm.

Dù giá từng mặt hàng thực phẩm không thay đổi quá lớn, tổng hóa đơn mỗi lần đi chợ hay siêu thị tăng cao vẫn đang khiến nhiều người tiêu dùng bất ngờ và lo lắng. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều gia đình tại Hà Nội đã buộc phải chủ động thay đổi thói quen mua sắm nhằm giảm bớt áp lực cho ngân sách chi tiêu hàng ngày.

Trên các diễn đàn nội trợ và hội nhóm tiêu dùng thời gian gần đây, nhiều người phản ánh rằng dù đã chủ động thắt chặt chi tiêu, nghiêm túc cắt giảm các mặt hàng không thiết yếu và giảm bớt lượng mua, tổng số tiền trên hóa đơn thực phẩm cuối ngày vẫn tăng lên một cách đáng kể.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Sập bẫy sầu riêng “giải cứu” lề đường, người tiêu dùng chịu thiệt

Lợi dụng mác "giải cứu" để xả sầu riêng non và trái rụng do bão gió, nhiều điểm bán vỉa hè tại TP.HCM đang khiến người tiêu dùng chịu cảnh tiền mất tật mang.

Thời gian gần đây, thị trường TP HCM ghi nhận làn sóng sầu riêng gắn mác "giải cứu" đổ đống la liệt dọc các tuyến đường lớn như Phan Văn Hớn, Trần Văn Giàu, hay khu vực Quốc lộ 22 đoạn qua cầu An Hạ (xã Tân Thạnh Đông). Đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, các điểm bán vỉa hè này liên tục treo biển hạ giá sập sàn so với mặt bằng chung thị trường, thành công thu hút lượng lớn phương tiện giao thông tấp nập dừng đỗ để tìm mua.

Tuy nhiên, trái ngược với những lời chào mời hấp dẫn, chất lượng thực tế của mặt hàng này lại khiến người mua ngỡ ngàng. Nhiều khách hàng phản ánh phần lớn số sầu riêng mang danh "giải cứu" thực chất là quả non chưa đủ độ già để chín tự nhiên, hoặc là hàng rụng hàng loạt sau các trận mưa dông, gió lớn vừa qua. Việc trà trộn sản phẩm kém chất lượng này không chỉ làm giảm giá trị nông sản mà còn đẩy hoàn toàn rủi ro và thiệt hại về phía người tiêu dùng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới