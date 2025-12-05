Hà Nội

Ghé thăm những vùng đất xa xôi ấn tượng ở nước Nga

Nhiếp ảnh gia Slava Stepanov đã đến thăm nhiều địa danh ở nước Nga và ghi lại những bức ảnh về cảnh quan ấn tượng tại mỗi vùng đất.

An An (Theo gw2ru)
Tofalaria: Tofalaria nằm ở phía tây nam của huyện Nizhneudinsky, tỉnh Irkutsk. Đây là một vùng núi non hiểm trở, được bao phủ bởi rừng taiga rậm rạp và gần như không thể tiếp cận bằng đường bộ. Theo trang gw2ru.com, dân số ở khu vực này chỉ khoảng 800 người, một nửa trong số họ là người Tofa bản địa. Ảnh: Slava Stepanov.
Tofalaria: Tofalaria nằm ở phía tây nam của huyện Nizhneudinsky, tỉnh Irkutsk. Đây là một vùng núi non hiểm trở, được bao phủ bởi rừng taiga rậm rạp và gần như không thể tiếp cận bằng đường bộ. Theo trang gw2ru.com, dân số ở khu vực này chỉ khoảng 800 người, một nửa trong số họ là người Tofa bản địa. Ảnh: Slava Stepanov.
Hố sụt Batagay là một vết nứt lớn đang mở rộng ở Siberia, Nga, có chiều dài khoảng 1 km và sâu tới 100 mét. Hố này xuất hiện từ những năm 1960. Ảnh: Slava Stepanov.
Hố sụt Batagay là một vết nứt lớn đang mở rộng ở Siberia, Nga, có chiều dài khoảng 1 km và sâu tới 100 mét. Hố này xuất hiện từ những năm 1960. Ảnh: Slava Stepanov.
Uelen là một khu định cư nhỏ với khoảng 600 người sinh sống, nằm ở Chukotka. Ảnh: Slava Stepanov.
Uelen là một khu định cư nhỏ với khoảng 600 người sinh sống, nằm ở Chukotka. Ảnh: Slava Stepanov.
Manpupuner gồm 7 cột đá khổng lồ nằm ở phía tây dãy núi Ural, thuộc Cộng hòa Komi, Nga. Ảnh: Slava Stepanov.
Manpupuner gồm 7 cột đá khổng lồ nằm ở phía tây dãy núi Ural, thuộc Cộng hòa Komi, Nga. Ảnh: Slava Stepanov.
Bán đảo Taymyr nhìn từ trên cao. Bán đảo Taymyr là một trong những khu vực có hệ động vật hoang dã đa dạng ở Nga. Các thành phố gần nhất là Norilsk và Dudinka. Ảnh: Slava Stepanov.
Bán đảo Taymyr nhìn từ trên cao. Bán đảo Taymyr là một trong những khu vực có hệ động vật hoang dã đa dạng ở Nga. Các thành phố gần nhất là Norilsk và Dudinka. Ảnh: Slava Stepanov.
Bò xạ hương trên bán đảo Taymyr. Ảnh: Slava Stepanov.
Bò xạ hương trên bán đảo Taymyr. Ảnh: Slava Stepanov.
Cape Fligely nằm trên đảo Rudolf thuộc quần đảo Franz Josef Land, Nga. Từ đó, chỉ còn 900 km nữa là đến Bắc Cực. Ảnh: Slava Stepanov.
Cape Fligely nằm trên đảo Rudolf thuộc quần đảo Franz Josef Land, Nga. Từ đó, chỉ còn 900 km nữa là đến Bắc Cực. Ảnh: Slava Stepanov.
Valkumey là một khu định cư bị bỏ hoang ở Chukotka. Ảnh: Slava Stepanov.
Valkumey là một khu định cư bị bỏ hoang ở Chukotka. Ảnh: Slava Stepanov.
An An (Theo gw2ru)
