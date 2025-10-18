Hà Nội

Nhộn nhịp cảnh thu hoạch vụ mùa ở Trung Quốc

Thế giới

Nhộn nhịp cảnh thu hoạch vụ mùa ở Trung Quốc

Nhiều người dân ở Trung Quốc phấn khởi khi vụ thu hoạch được mùa.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Trung Quốc đã bước vào mùa thu hoạch cao điểm. Ảnh: Người dân vận chuyển trái cây tại thị trấn Trung Thành, huyện Dung Giang, Châu tự trị dân tộc Miêu và Đồng Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, ngày 14/10/2025. (Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã)
Một người dân phấn khởi khi thu hoạch bưởi ở huyện Tây Châu, Châu tự trị dân tộc Choang và Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, ngày 15/10/2025.
Một người dân phơi ngô ở sân tại thị trấn Xiulin, huyện Tĩnh Hưng, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, ngày 15/10/2025.
Những người nông dân thu hoạch lúa trên một cánh đồng ở thị trấn Heshun, thành phố Tengchong, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, ngày 15/10.
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy dân làng đang thu hoạch khoai lang ở làng Gaoxiu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 15/10.
Máy gặt làm việc trên cánh đồng ở Song Phong, thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, ngày 15/10.
Lúa được thu hoạch tại một trang trại ở thị trấn Tân An, Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 15/10.
Dân làng thu hoạch khoai lang ở làng Gaoxiu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 15/10.
Một người dân làng hái trái cây tại thị trấn Trung Thành, Châu tự trị dân tộc Miêu và Đồng Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, ngày 14/10.
Người dân thu hoạch lúa trên một cánh đồng ở thị trấn Thành Quan, Lai Tân, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 15/10.
#Thu hoạch mùa vụ Trung Quốc #Nông nghiệp Trung Quốc #Các vùng nông thôn Trung Quốc #Trung Quốc #thu hoạch vụ mùa #nông dân trung quốc

