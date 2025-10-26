Hà Nội

Ấn tượng trước cảnh sắc thiên nhiên ở Trung Quốc

Thế giới

Ấn tượng trước cảnh sắc thiên nhiên ở Trung Quốc

Trung Quốc sở hữu cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đa dạng và ấn tượng, thu hút đông đảo du khách.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Bức ảnh được chụp vào ngày 22/10/2025 ghi lại quang cảnh núi Changlie ấn tượng ở thành phố Maerkang, Châu tự trị dân tộc Tạng-Khương Ngawa, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Hai cô gái thưởng ngoạn cảnh sắc mùa thu tại một danh lam thắng cảnh ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, ngày 22/10.
Cảnh sắc mùa thu ở làng Maquangou, huyện Bình Lục, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, ngày 21/10.
Quang cảnh cánh đồng lúa ở thị trấn Hehua, thành phố Tengchong, tỉnh Vân Nam, nhìn từ trên cao ngày 23/10.
Hồ chứa nước ở huyện Hoài Lai, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, ngày 21/10.
Mọi người tham quan Lăng Hiếu Lăng tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 23/10/2025.
Mọi người đang tận hưởng mùa thu ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, ngày 22/10.
Cảnh hoàng hôn trên làng Shanglong, huyện Long Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 19/10.
Quang cảnh mùa thu ở công viên hồ Mochou tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, ngày 23/10.
Cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp ở thành phố Du Châu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.
#Cảnh sắc thiên nhiên Trung Quốc #Du lịch mùa thu Trung Quốc #Địa danh nổi bật Trung Quốc #Vẻ đẹp mùa thu và cảnh hoàng hôn #Nét đẹp các làng quê Trung Quốc #trung quốc

