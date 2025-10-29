Hà Nội

Ấn tượng trước cảnh sắc mùa thu ở thủ đô nước Anh

Thế giới

Mùa thu ở thủ đô London (Anh) thu hút du khách với sắc vàng và đỏ rực của rừng cây thay lá.

An An (Theo bronwyntownsend)
Theo bronwyntownsend, mùa thu là một trong những thời điểm đẹp nhất để ghé thăm London, thủ đô của nước Anh. (Nguồn ảnh: bronwyntownsend)
Một góc yên bình trong khu phố ở Hampstead vào mùa thu.
"Little Venice" một khu dân cư ở Tây Bắc London, nổi tiếng với những ngôi nhà thuyền nhỏ, quán cà phê trên mặt nước,...
Vào mùa thu, không gian xanh mướt ở khu vực nhà thờ St Dunstan-in-the-East chuyển sang sắc vàng, mang vẻ đẹp ấn tượng.
Kynance Mews là một con đường đẹp và nổi tiếng ở khu South Kensington, London. Là một điểm đến nổi tiếng trên Instagram, nơi đây luôn giữ được nét đặc trưng quanh năm nhờ những thảm hoa và tán lá tuyệt đẹp. Vào mùa thu, những dây leo lá đỏ rủ xuống vòm đá sa thạch ngăn cách con đường lát đá cuội với đường chính.
Đường Elgin Crescent và Portland ở Notting Hill, London, ngập tràn sắc lá thu tuyệt đẹp.
Bờ kè Chelsea cũng là một nơi tuyệt vời để đắm mình trong sắc thu rực rỡ.
Công viên Richmond vào mùa thu.
Công viên Regent là một trong những điểm đến ngắm lá mùa thu tuyệt vời nhất ở trung tâm London.
Tận hưởng mùa thu ở Công viên St James.
An An (Theo bronwyntownsend)
