Thế giới

Ngắm cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp ở Bắc Âu

Một nhiếp ảnh gia đã ghé thăm nhiều vùng đất ở Thụy Điển và Phần Lan, ghi lại những bức ảnh ấn tượng về cảnh sắc mùa thu nơi đây.

Theo Bored Panda, nhiếp ảnh gia cho biết mùa thu tuy ngắn ngủi nhưng cảnh sắc thiên nhiên hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ thời điểm nào khác trong năm. Trong ảnh là khung cảnh mùa thu tại Công viên Quốc gia Stora Sjöfallet, Thụy Điển. (Nguồn ảnh: BP)
Khu bảo tồn hoang dã Tuntsa ở Phần Lan có những khu rừng già và cảnh quan nguyên sơ tuyệt đẹp. Theo nhiếp ảnh gia, sắc thu ở đây thực sự ngoạn mục.
Thung lũng sông Oulanka nằm trong Vườn quốc gia Oulanka, Phần Lan. Đây là một khu vực thiên nhiên đa dạng với các đặc điểm nổi bật như rừng nguyên sinh, đầm lầy, hệ thống sông với thác nước hùng vĩ,...Sương mù khiến khung cảnh mùa thu nơi đây lúc bình minh thật hoàn hảo.
Bức ảnh này được chụp tại vùng Pyhä, Phần Lan. Theo nhiếp ảnh gia, Pyha là một điểm đến tuyệt vời cho các gia đình, với nhiều cung đường mòn ban ngày dễ đi để trẻ em khám phá thiên nhiên một cách an toàn.
Một trong những cảnh quan mùa thu ngoạn mục nhất nằm gần Công viên Quốc gia Sarek ở Lapland, Thụy Điển, với tầm nhìn ra thung lũng Rapadalen.
Konttainen, Phần Lan, với ngọn đồi cao 407 mét. Sườn đồi được bao quanh bởi những tán lá vàng tuyệt đẹp.
Một điểm nhấn khác ở Oulanka (Phần Lan) là Myllykoski, nơi có một cối xay gió cũ nằm bên bờ sông.
Utsjoki, Phần Lan. Sông Tenojoki chảy qua đây, được bao quanh bởi những ngọn đồi. Từ đỉnh đồi, quang cảnh nhìn xuống thung lũng thật ngoạn mục.
Theo nhiếp ảnh gia này, có lẽ điểm đến mùa thu nổi tiếng nhất ở Phần Lan là Kilpisjärvi. Những sườn đồi rực rỡ sắc vàng và cam của cây bạch dương, tạo nên một khung cảnh kỳ diệu.
An An (Theo BP)
