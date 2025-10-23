Hà Nội

Xã hội

Gây ô nhiễm môi trường, Tổng giám đốc Du lịch Cáp treo Vũng Tàu bị khởi tố

Đậu Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cùng hai nhân viên bị khởi tố do có hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Hải Ninh

Ngày 23/10, thông tin từ Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” và khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cùng hai nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp.

77666.jpg
Ba đối tượng liên quan vụ án bị khởi tố

Các quyết định trên được ban hành sau quá trình xác minh, điều tra từ phản ánh của báo chí liên quan đến quá trình thi công Dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư, gây ô nhiễm môi trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Đậu Thế Anh, với vai trò Tổng giám đốc Công ty, đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp đã giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem video Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu liên quan dự án Thủy cung Hòn Ngưu:

