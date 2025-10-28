Hà Nội

Thế giới

Gấu tấn công gây chết người ở Nhật Bản

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi bị gấu tấn công gần một văn phòng chính quyền địa phương ở làng Higashinaruse, Akita, Nhật Bản.

An An (Theo Kyodo)

Theo Kyodo, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một văn phòng chính quyền địa phương ở làng Higashinaruse vào khoảng 11h10 sáng ngày 24/10 nói rằng một số người đã bị thương sau khi bị gấu tấn công.

"Các sĩ quan nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ ngã gục trên mặt đất cách tòa nhà văn phòng khoảng 200 mét. Họ chảy máu và bị thương, bao gồm cả vết thương ở mặt. Cả 4 người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Yoshiyuki Sasaki, người đàn ông 38 tuổi, được xác nhận đã tử vong", cảnh sát thông tin.

nhat.png
Vụ gấu tấn công người xảy ra gần một văn phòng chính quyền địa phương ở làng Higashinaruse, Akita, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Nhà chức trách địa phương cho hay, con gấu đã tấn công một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi đang làm việc ngoài trời. Hai nạn nhân khác, đều là nam giới, đến giải cứu họ nhưng cũng bị con gấu hung dữ tấn công.

Con gấu cái trưởng thành, dài khoảng 1,2 mét và có vết máu trên móng vuốt, được cho là đã tấn công 4 người.

Được biết, một con gấu, xuất hiện gần hiện trường, đã bị thợ săn bắn chết vào khoảng 13h10 ngày hôm đó dù chưa rõ nó có phải con vật đã tấn công 4 người hay không.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Gấu đen xuất hiện tại sân bay Nhật Bản hồi tháng 6/2025

Nguồn video: THĐT
