Xbox mới bỏ ổ đĩa, game thủ sắp phải “chia tay” đĩa game?

Xbox thế hệ mới có thể loại bỏ hoàn toàn ổ đọc đĩa vật lý, thay bằng hệ thống chuyển game đĩa sang bản số mang tên Positron gây tranh cãi.

Thiên Trang (TH)
Microsoft được cho là đang chuẩn bị một thay đổi cực lớn cho thế hệ Xbox tiếp theo khi nhiều nguồn tin tiết lộ mẫu máy mang tên mã Project Helix có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn ổ đọc đĩa vật lý, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ sang kỷ nguyên game kỹ thuật số.
Theo thông tin từ Windows Central, Microsoft hiện nghiên cứu một chương trình mới có tên mã Positron nhằm cho phép người dùng chuyển đổi quyền sở hữu game từ đĩa vật lý sang tài khoản số, giúp game thủ vẫn có thể tiếp tục sử dụng thư viện game cũ khi nâng cấp lên Xbox mới.
Dù chi tiết cụ thể của Positron vẫn còn là bí ẩn, đây được xem là giải pháp nhằm xoa dịu cộng đồng người dùng Xbox lâu năm, đặc biệt là những game thủ sở hữu hàng chục hoặc hàng trăm đĩa game vật lý tích lũy suốt nhiều năm qua.
Việc Xbox bỏ ổ đĩa thực tế không quá bất ngờ khi thị trường game toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang hình thức tải game trực tuyến, còn doanh số đĩa vật lý hiện chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh thu của hệ sinh thái Xbox và Microsoft Store.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tò mò nhất nằm ở cách Microsoft xử lý vấn đề bản quyền sau khi đổi đĩa sang bản số, bởi nếu không có cơ chế khóa quyền sử dụng trên chiếc đĩa gốc, người dùng hoàn toàn có thể chia sẻ đĩa cho nhiều tài khoản khác để nhận game miễn phí.
Một số nguồn tin cho rằng Microsoft có thể yêu cầu người chơi kết nối đĩa gốc định kỳ hoặc sử dụng hệ thống xác minh trực tuyến để ngăn việc lạm dụng, nhưng đến nay hãng vẫn chưa xác nhận bất kỳ phương án kỹ thuật cụ thể nào cho chương trình Positron.
Nếu Project Helix thật sự không còn ổ đọc đĩa tích hợp, game thủ muốn tiếp tục chơi game vật lý nhiều khả năng sẽ phải mua thêm ổ Blu-ray gắn ngoài qua cổng USB, đồng nghĩa tổng chi phí sở hữu Xbox thế hệ mới có thể tăng cao hơn đáng kể.
Dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027, Project Helix đang trở thành tâm điểm tranh luận trong cộng đồng game thủ toàn cầu khi Microsoft dường như muốn chấm dứt dần kỷ nguyên đĩa game truyền thống để tập trung hoàn toàn vào hệ sinh thái Xbox kỹ thuật số và dịch vụ đám mây.
