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[GALLERY] Voidling Bound gây sốt Steam với 94% đánh giá tích cực

Số hóa - Xe

[GALLERY] Voidling Bound gây sốt Steam với 94% đánh giá tích cực

Tựa game khoa học viễn tưởng lấy cảm hứng từ Pokémon đang tạo cơn sốt trên Steam khi đạt 94% đánh giá tích cực chỉ sau vài ngày ra mắt.

Thiên Trang (TH)
Voidling Bound đang trở thành hiện tượng mới trên Steam khi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ nhờ lối chơi thu thập sinh vật kết hợp yếu tố khoa học viễn tưởng đầy mới lạ.
Voidling Bound đang trở thành hiện tượng mới trên Steam khi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ nhờ lối chơi thu thập sinh vật kết hợp yếu tố khoa học viễn tưởng đầy mới lạ.
Chỉ sau ít ngày phát hành, tựa game indie này đã nhận về 579 lượt đánh giá từ người chơi, trong đó có tới 544 lượt đề xuất, tương đương tỷ lệ đánh giá tích cực lên đến 94%, một thành tích rất đáng chú ý đối với một sản phẩm còn khá xa lạ trước thời điểm ra mắt.
Chỉ sau ít ngày phát hành, tựa game indie này đã nhận về 579 lượt đánh giá từ người chơi, trong đó có tới 544 lượt đề xuất, tương đương tỷ lệ đánh giá tích cực lên đến 94%, một thành tích rất đáng chú ý đối với một sản phẩm còn khá xa lạ trước thời điểm ra mắt.
Nhiều người ban đầu so sánh Voidling Bound với Pokémon hay Palworld, tuy nhiên trò chơi lại lựa chọn hướng tiếp cận khác biệt khi cho phép game thủ trực tiếp nhập vai vào các sinh vật ngoài hành tinh mang tên Voidling thay vì đóng vai huấn luyện viên điều khiển từ phía sau.
Nhiều người ban đầu so sánh Voidling Bound với Pokémon hay Palworld, tuy nhiên trò chơi lại lựa chọn hướng tiếp cận khác biệt khi cho phép game thủ trực tiếp nhập vai vào các sinh vật ngoài hành tinh mang tên Voidling thay vì đóng vai huấn luyện viên điều khiển từ phía sau.
Mỗi Voidling sở hữu hệ thống kỹ năng, chỉ số và phong cách chiến đấu riêng, giúp người chơi vừa khám phá thế giới, vừa tham gia các trận chiến hành động và phát triển nhân vật theo nhiều hướng khác nhau.
Mỗi Voidling sở hữu hệ thống kỹ năng, chỉ số và phong cách chiến đấu riêng, giúp người chơi vừa khám phá thế giới, vừa tham gia các trận chiến hành động và phát triển nhân vật theo nhiều hướng khác nhau.
Điểm sáng lớn nhất của trò chơi nằm ở cơ chế lai tạo và di truyền chỉ số, cho phép người chơi nghiên cứu các tổ hợp sinh vật để tạo ra những Voidling mạnh mẽ hơn, đồng thời mang lại chiều sâu đáng kể cho quá trình xây dựng đội hình.
Điểm sáng lớn nhất của trò chơi nằm ở cơ chế lai tạo và di truyền chỉ số, cho phép người chơi nghiên cứu các tổ hợp sinh vật để tạo ra những Voidling mạnh mẽ hơn, đồng thời mang lại chiều sâu đáng kể cho quá trình xây dựng đội hình.
Dù chỉ có 9 chủng Voidling cơ bản, hệ thống tiến hóa, biến thể bí mật và các cơ chế kết hợp đã mở ra khả năng tạo ra hàng trăm dạng sinh vật khác nhau, giúp hành trình khám phá luôn duy trì được cảm giác mới mẻ và đầy bất ngờ.
Dù chỉ có 9 chủng Voidling cơ bản, hệ thống tiến hóa, biến thể bí mật và các cơ chế kết hợp đã mở ra khả năng tạo ra hàng trăm dạng sinh vật khác nhau, giúp hành trình khám phá luôn duy trì được cảm giác mới mẻ và đầy bất ngờ.
Ngoài các hoạt động chiến đấu, Voidling Bound còn sở hữu khu vực chăm sóc sinh vật riêng, nơi người chơi có thể đổi tên, tương tác và nuôi dưỡng những người bạn đồng hành của mình, qua đó gia tăng sự gắn kết với thế giới trong game.
Ngoài các hoạt động chiến đấu, Voidling Bound còn sở hữu khu vực chăm sóc sinh vật riêng, nơi người chơi có thể đổi tên, tương tác và nuôi dưỡng những người bạn đồng hành của mình, qua đó gia tăng sự gắn kết với thế giới trong game.
Mặc dù vẫn còn một số hạn chế như hệ thống nhiệm vụ chưa thực sự đa dạng và chưa hỗ trợ chế độ co-op, Voidling Bound vẫn được xem là một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất của năm 2026, đặc biệt với những ai yêu thích các tựa game thu thập sinh vật mang phong cách khoa học viễn tưởng.
Mặc dù vẫn còn một số hạn chế như hệ thống nhiệm vụ chưa thực sự đa dạng và chưa hỗ trợ chế độ co-op, Voidling Bound vẫn được xem là một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất của năm 2026, đặc biệt với những ai yêu thích các tựa game thu thập sinh vật mang phong cách khoa học viễn tưởng.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Voidling Bound #Steam #game thu thập sinh vật #khoa học viễn tưởng #đánh giá tích cực

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