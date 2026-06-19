Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] 1666: Amsterdam tung demo miễn phí, gameplay gây sốt Steam

Số hóa - Xe

[GALLERY] 1666: Amsterdam tung demo miễn phí, gameplay gây sốt Steam

1666: Amsterdam bất ngờ mở bản chơi thử miễn phí trên Steam và Epic Games Store, hé lộ gameplay siêu nhiên đầy tham vọng khiến game thủ háo hức.

Thiên Trang (TH)
1666: Amsterdam đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng game thủ sau khi bất ngờ phát hành bản chơi thử miễn phí trên Steam và Epic Games Store, cho phép người chơi trải nghiệm sớm những nội dung đầu tiên của dự án phiêu lưu hành động đầy tham vọng này.
1666: Amsterdam đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng game thủ sau khi bất ngờ phát hành bản chơi thử miễn phí trên Steam và Epic Games Store, cho phép người chơi trải nghiệm sớm những nội dung đầu tiên của dự án phiêu lưu hành động đầy tham vọng này.
Được phát triển bởi Panache Digital Games, studio do Patrice Désilets - người đứng sau thành công của thương hiệu Assassin's Creed - sáng lập, 1666: Amsterdam nhanh chóng tạo được sức hút nhờ bối cảnh lịch sử kết hợp cùng các yếu tố giả tưởng và siêu nhiên độc đáo, khác biệt so với nhiều bom tấn cùng thể loại trên thị trường hiện nay.
Được phát triển bởi Panache Digital Games, studio do Patrice Désilets - người đứng sau thành công của thương hiệu Assassin's Creed - sáng lập, 1666: Amsterdam nhanh chóng tạo được sức hút nhờ bối cảnh lịch sử kết hợp cùng các yếu tố giả tưởng và siêu nhiên độc đáo, khác biệt so với nhiều bom tấn cùng thể loại trên thị trường hiện nay.
Theo những gì được hé lộ trong trailer và bản demo, trò chơi đưa người chơi khám phá câu chuyện trải dài qua ba mốc thời gian gồm năm 1666, năm 1999 và thời hiện đại, tạo nên một hành trình xuyên suốt lịch sử với nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.
Theo những gì được hé lộ trong trailer và bản demo, trò chơi đưa người chơi khám phá câu chuyện trải dài qua ba mốc thời gian gồm năm 1666, năm 1999 và thời hiện đại, tạo nên một hành trình xuyên suốt lịch sử với nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.
Người chơi sẽ đồng hành cùng Noa Brooklyn, một nữ phù thủy sở hữu sức mạnh phép thuật đặc biệt, và Aaron, chú mèo bí ẩn đến từ năm 1999, trong cuộc chiến chống lại The Originals - những thực thể bất tử được cho là đã âm thầm thao túng lịch sử nhân loại suốt nhiều thế kỷ.
Người chơi sẽ đồng hành cùng Noa Brooklyn, một nữ phù thủy sở hữu sức mạnh phép thuật đặc biệt, và Aaron, chú mèo bí ẩn đến từ năm 1999, trong cuộc chiến chống lại The Originals - những thực thể bất tử được cho là đã âm thầm thao túng lịch sử nhân loại suốt nhiều thế kỷ.
Không chỉ gây ấn tượng bởi cốt truyện, 1666: Amsterdam còn thu hút nhờ thế giới game được xây dựng công phu với hình ảnh thành phố Amsterdam cổ kính, u ám và đậm màu sắc huyền bí, mang đến cảm giác như đang bước vào một tác phẩm giả tưởng đen tối đầy mê hoặc.
Không chỉ gây ấn tượng bởi cốt truyện, 1666: Amsterdam còn thu hút nhờ thế giới game được xây dựng công phu với hình ảnh thành phố Amsterdam cổ kính, u ám và đậm màu sắc huyền bí, mang đến cảm giác như đang bước vào một tác phẩm giả tưởng đen tối đầy mê hoặc.
Gameplay của trò chơi cũng nhận được nhiều lời khen khi không đi theo lối hành động tuyến tính quen thuộc mà kết hợp giữa khám phá môi trường, giải đố, điều tra bí mật và sử dụng các năng lực siêu nhiên để vượt qua những thử thách trong hành trình phiêu lưu.
Gameplay của trò chơi cũng nhận được nhiều lời khen khi không đi theo lối hành động tuyến tính quen thuộc mà kết hợp giữa khám phá môi trường, giải đố, điều tra bí mật và sử dụng các năng lực siêu nhiên để vượt qua những thử thách trong hành trình phiêu lưu.
Nhiều game thủ đánh giá 1666: Amsterdam mang hơi hướng của Assassin's Creed đời đầu ở cách kể chuyện và khám phá thế giới, nhưng đồng thời sở hữu những cơ chế nhập vai và yếu tố siêu nhiên hiện đại đủ để tạo nên bản sắc riêng thay vì trở thành một bản sao của thương hiệu nổi tiếng.
Nhiều game thủ đánh giá 1666: Amsterdam mang hơi hướng của Assassin's Creed đời đầu ở cách kể chuyện và khám phá thế giới, nhưng đồng thời sở hữu những cơ chế nhập vai và yếu tố siêu nhiên hiện đại đủ để tạo nên bản sắc riêng thay vì trở thành một bản sao của thương hiệu nổi tiếng.
Hiện bản demo chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng đã phần nào cho thấy tham vọng lớn của đội ngũ phát triển, từ chất lượng đồ họa, thiết kế thế giới cho đến chiều sâu gameplay, qua đó biến 1666: Amsterdam thành một trong những tựa game phiêu lưu hành động đáng mong đợi nhất trong thời gian tới.
Hiện bản demo chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng đã phần nào cho thấy tham vọng lớn của đội ngũ phát triển, từ chất lượng đồ họa, thiết kế thế giới cho đến chiều sâu gameplay, qua đó biến 1666: Amsterdam thành một trong những tựa game phiêu lưu hành động đáng mong đợi nhất trong thời gian tới.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#1666 Amsterdam #demo miễn phí #game phiêu lưu #Steam #Epic Games #siêu nhiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT