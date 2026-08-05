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[VIDEO] Petrolimex thu kỷ lục hơn 5 tỷ USD trong quý II

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[VIDEO] Petrolimex thu kỷ lục hơn 5 tỷ USD trong quý II

Petrolimex ghi nhận doanh thu quý II hơn 5 tỷ USD, tăng 80% so với cùng kỳ, nhờ giá nhiên liệu tăng mạnh.

Minh Quân - Hà Anh
#doanh thu kỷ lục của Petrolimex trong quý II #tăng trưởng doanh thu nhờ giá xăng dầu #ảnh hưởng của giá xăng dầu đến kinh doanh xăng dầu #tác động của thị trường xăng dầu toàn cầu #hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

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