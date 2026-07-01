[GALLERY] Sự thật rùng mình sau ảnh AI gây sốt 65.000 lượt tương tác

Từ một bức ảnh AI tưởng như vô hại, cuộc điều tra của nhà báo Thụy Điển đã phơi bày mạng lưới tin giả xuyên biên giới.
Sau khi ra mắt hồi đầu năm 2026, bản độ Mansory Pearl dành cho mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom mới đây đã tiếp tục xuất hiện với diện mạo khác lạ hơn.
Sau khi ra mắt hồi đầu năm 2026, bản độ Mansory Pearl dành cho mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom mới đây đã tiếp tục xuất hiện với diện mạo khác lạ hơn.
Mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026 thế hệ mới đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, báo hiệu ngày ra mắt thị trường Việt Nam đang tới gần.
GPT-5.6 vừa được OpenAI ra mắt với khả năng bảo mật vượt trội, nhưng người dùng phổ thông vẫn chưa thể trải nghiệm do phải chờ chính phủ Mỹ phê duyệt.
Mẫu SUV BMW X5 thế hệ thứ năm hoàn toàn mới (mã G65) vừa chính thức được giới thiệu, đánh dấu bước chuyển mình toàn diện nhất của dòng xe này
Điện thoại bàn phím vẫn được nhiều người lựa chọn nhờ pin lâu, độ bền cao và giá rẻ. Dưới đây là những mẫu nổi bật đáng cân nhắc trong năm 2026.
AI không phải lúc nào cũng trả lời đúng nếu prompt thiếu bối cảnh. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách đặt câu lệnh cũng có thể cải thiện chất lượng phản hồi.
Sau Jeep Wrangler, mẫu SUV Cherokee sẽ tiếp tục được nhà phân phối Thaco phân phối tại thị trường Việt, giúp thương hiệu Jeep mở rộng danh mục sản phẩm.
Thị trường laptop Nga đang chứng kiến nghịch lý khi máy cũ áp đảo doanh số, trong lúc thương hiệu Trung Quốc ít tên tuổi Mechrevo bất ngờ tăng trưởng tới 350%.
Mẫu xe tay ga Honda SH150i Special Edition HRC giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn cầu chuẩn bị có mặt tại Việt Nam thông qua một đơn vị nhập khẩu tư nhân.
Không chỉ bán thiết bị, Xiaomi đang xây dựng hệ sinh thái gia dụng thông minh toàn diện với tham vọng trở thành lựa chọn lâu dài của mọi gia đình.
Từ đêm 29 đến sáng 30/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ.
Mẫu xe MPV cỡ lớn BYD M9 phiên bản chạy dịch vụ tại thị trường Trung Quốc có giá khởi điểm từ 188.800-199.800 Nhân dân tệ (tương đương 661-699 triệu đồng).
Nhiều người mua tai nghe hỗ trợ LDAC nhưng vẫn không tận dụng được chất lượng âm thanh cao cấp vì bỏ qua bước kích hoạt quan trọng trên điện thoại.
LG QNED evo AI 2026 gây ấn tượng với màn hình 115 inch siêu lớn, mang đến trải nghiệm xem thể thao, gaming và giải trí sống động ngay tại nhà.
Mới đây, mẫu xe hiệu năng cao BMW M4 Competition LCI màu vàng Sao Paulo chính hãng đã có mặt ở Hà Nội. Xe gây chú ý với màu sơn nổi bật, cấu hình đắt giá.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu điều chỉnh kế hoạch để mọi việc diễn ra suôn sẻ và được thần Tài gõ cửa, tiền đầy túi.
Nỗi lo Facebook nghe lén vẫn ám ảnh nhiều người dùng, nhưng các chuyên gia cho rằng nguyên nhân thực sự nằm ở khả năng thu thập và phân tích dữ liệu.
Ford Fiesta sau 4 năm bị khai tử được cho là sẽ chính thức trở lại vào 2027 dưới hình hài hatchback thuần điện, chung nền tảng với Renault 5 và Nissan Micra.
MrBeast tiếp tục gây choáng khi đạt doanh thu 300 triệu USD trong một năm, dẫn đầu bảng xếp hạng creator của Forbes và bỏ xa mọi đối thủ.
Ấm siêu tốc giúp đun nước nhanh nhưng nhiều thói quen sử dụng sai cách lại khiến hóa đơn tiền điện tăng và làm giảm đáng kể tuổi thọ của thiết bị.