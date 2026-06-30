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[GALLERY] "Soi" BYD M9 đẹp như Toyota Alphard hạng sang, chỉ 661 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] "Soi" BYD M9 đẹp như Toyota Alphard hạng sang, chỉ 661 triệu đồng

Mẫu xe MPV cỡ lớn BYD M9 phiên bản chạy dịch vụ tại thị trường Trung Quốc có giá khởi điểm từ 188.800-199.800 Nhân dân tệ (tương đương 661-699 triệu đồng).

Nguyễn Chung
BYD đã chính thức ra mắt mẫu MPV cỡ lớn Linghui M9 dành cho dịch vụ gọi xe tại Trung Quốc. Mẫu xe này ra mắt trong bối cảnh hãng xe có trụ sở tại Thâm Quyến đang tìm cách giảm bớt hình ảnh “giá rẻ” trong tâm trí người tiêu dùng nội địa. Đây vốn là phiên bản giá rẻ, chuyên để phục vụ thị trường taxi và dịch vụ gọi xe của BYD M9.
BYD đã chính thức ra mắt mẫu MPV cỡ lớn Linghui M9 dành cho dịch vụ gọi xe tại Trung Quốc. Mẫu xe này ra mắt trong bối cảnh hãng xe có trụ sở tại Thâm Quyến đang tìm cách giảm bớt hình ảnh “giá rẻ” trong tâm trí người tiêu dùng nội địa. Đây vốn là phiên bản giá rẻ, chuyên để phục vụ thị trường taxi và dịch vụ gọi xe của BYD M9.
Tại thị trường Trung Quốc, BYD M9 vốn được gọi bằng cái tên riêng là Xia. Phiên bản chạy dịch vụ của BYD M9 có thể được nhận diện bằng lưới tản nhiệt cỡ lớn với các chi tiết mạ crôm khác biệt. Những điểm nổi bật khác bao gồm cụm đèn hậu dạng liền mạch, cửa lùa chỉnh điện và bộ mâm 18 inch.
Tại thị trường Trung Quốc, BYD M9 vốn được gọi bằng cái tên riêng là Xia. Phiên bản chạy dịch vụ của BYD M9 có thể được nhận diện bằng lưới tản nhiệt cỡ lớn với các chi tiết mạ crôm khác biệt. Những điểm nổi bật khác bao gồm cụm đèn hậu dạng liền mạch, cửa lùa chỉnh điện và bộ mâm 18 inch.
Kích thước dài x rộng x cao của mẫu xe MPV Linghui M9 2026 mới lần lượt là 5.200 x 1.970 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.045 mm. So với "người anh em" BYD M9, mẫu xe chạy dịch vụ này dài hơn 55 mm.
Kích thước dài x rộng x cao của mẫu xe MPV Linghui M9 2026 mới lần lượt là 5.200 x 1.970 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.045 mm. So với "người anh em" BYD M9, mẫu xe chạy dịch vụ này dài hơn 55 mm.
Khoang nội thất của BYD Linghui M9 được bố trí 7 chỗ ngồi theo cấu hình 2+2+3. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Trong khi đó, phiên bản cao cấp sở hữu màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch.
Khoang nội thất của BYD Linghui M9 được bố trí 7 chỗ ngồi theo cấu hình 2+2+3. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Trong khi đó, phiên bản cao cấp sở hữu màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch.
Một điểm nhấn khác là hệ thống thông tin giải trí DiLink 100, tích hợp trợ lý giọng nói 4 vùng và hỗ trợ Huawei HiCar. Tuy là xe giá rẻ nhưng ở phiên bản cao cấp, BYD Linghui M9 vẫn được trang bị ghế có chức năng sưởi, thông gió và massage ở cả hàng ghế trước lẫn hàng ghế thứ hai.
Một điểm nhấn khác là hệ thống thông tin giải trí DiLink 100, tích hợp trợ lý giọng nói 4 vùng và hỗ trợ Huawei HiCar. Tuy là xe giá rẻ nhưng ở phiên bản cao cấp, BYD Linghui M9 vẫn được trang bị ghế có chức năng sưởi, thông gió và massage ở cả hàng ghế trước lẫn hàng ghế thứ hai.
Hành khách ở hàng ghế thứ hai còn có bàn gập riêng. Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa và hệ thống treo điều chỉnh giảm chấn liên tục. Linghui M9 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện DM-i với động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực).
Hành khách ở hàng ghế thứ hai còn có bàn gập riêng. Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa và hệ thống treo điều chỉnh giảm chấn liên tục. Linghui M9 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện DM-i với động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực).
Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 200 kW (268 mã lực). Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,9 giây. Nhờ bộ pin LFP dung lượng 26,6 kWh, Linghui M9 có thể di chuyển tối đa 118 km ở chế độ thuần điện.
Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 200 kW (268 mã lực). Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,9 giây. Nhờ bộ pin LFP dung lượng 26,6 kWh, Linghui M9 có thể di chuyển tối đa 118 km ở chế độ thuần điện.
Kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 50 lít, xe cung cấp tổng phạm vi hoạt động lên 1.105 km. BYD Linghui M9 được áp dụng chế độ bảo hành trọn đời đối với các linh kiện điện phi thương mại dành cho chủ sở hữu đầu tiên.
Kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 50 lít, xe cung cấp tổng phạm vi hoạt động lên 1.105 km. BYD Linghui M9 được áp dụng chế độ bảo hành trọn đời đối với các linh kiện điện phi thương mại dành cho chủ sở hữu đầu tiên.
Bên cạnh đó là chế độ bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước cho xe. Trong khi đó, các linh kiện điện sử dụng cho mục đích thương mại của BYD Linghui M9 tại thị trường Trung Quốc được bảo hành tới 6 năm hoặc 600.000 km.
Bên cạnh đó là chế độ bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước cho xe. Trong khi đó, các linh kiện điện sử dụng cho mục đích thương mại của BYD Linghui M9 tại thị trường Trung Quốc được bảo hành tới 6 năm hoặc 600.000 km.
Tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, mẫu xe MPV cỡ lớn Linghui M9 2026 của BYD có mức giá khởi điểm chỉ từ 188.800-199.800 Nhân dân tệ (tương đương 661-699 triệu đồng).
Tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, mẫu xe MPV cỡ lớn Linghui M9 2026 của BYD có mức giá khởi điểm chỉ từ 188.800-199.800 Nhân dân tệ (tương đương 661-699 triệu đồng).
Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, BYD đã bán được 376.990 xe trên toàn cầu trong tháng 5/2026. Đây là lần đầu tiên hãng xe này chấm dứt chuỗi sụt giảm doanh số theo năm kể từ tháng 9/2025.
Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, BYD đã bán được 376.990 xe trên toàn cầu trong tháng 5/2026. Đây là lần đầu tiên hãng xe này chấm dứt chuỗi sụt giảm doanh số theo năm kể từ tháng 9/2025.
Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV BYD M9.
Nguyễn Chung
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