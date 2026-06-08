[GALLERY] Robot hình người Mỹ được triển khai đến chiến trường Ukraine

Vàng SJC và ACB giảm mạnh liên tiếp do thị trường lao động Mỹ tăng vọt, tạo điều kiện cho Fed tăng lãi suất.
Phạm Hương chia sẻ loạt ảnh sinh nhật con trai, hé lộ cuộc sống gia đình tại Mỹ sau nhiều năm vắng bóng showbiz Việt.
Kia New Sportage Hybrid hướng đến khách hàng trẻ năng động, kết hợp thiết kế hiện đại, công nghệ Hybrid mới, nội thất rộng rãi cùng và tiện nghi thực dụng.
RAM Plus hay RAM ảo được nhiều người dùng Android bật mặc định, nhưng trên các thiết bị có RAM lớn, tính năng này có thể khiến máy chậm hơn, nóng hơn.
Sự xuất hiện của mẫu xe tay ga cỡ nhỏ Yamaha Axis Z 2026 nâng cấp mới đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng vận hành êm ái và siêu tiết kiệm nhiên liệu.
Tưởng rằng smartwatch giúp cải thiện sức khỏe, một cô gái trẻ lại rơi vào vòng xoáy lo âu khi quá phụ thuộc vào những chỉ số do thiết bị ghi nhận mỗi ngày.
Huyền Baby vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ cuộc sống gia đình viên mãn, phong cách thời trang sang trọng và nhan sắc trẻ trung theo thời gian.
Mercedes-AMG G63 độ Mansory đầy sự phô trương, lên mức cực đoan với ngoại thất vàng mờ, trục cơ sở kéo dài, khoang sau thương gia và sức mạnh tới 820 mã lực.
Thị trường ôtô Việt Nam tháng 6/2026 chứng kiến cuộc đua giảm giá sâu từ nhiều hãng xe nhằm kích cầu mua sắm, trong đó nhóm SUV giảm giá hàng trăm triệu đồng.
CEO Box cảnh báo nhiều lãnh đạo công nghệ đang đánh giá quá cao AI, bỏ qua hàng loạt thách thức triển khai thực tế và nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp tình hình thực tế và có cuộc sống giàu sang.
Cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên hé lộ bước tiến đáng chú ý trong tác chiến lấy mạng làm trung tâm, với sự phối hợp giữa xe tăng, pháo binh và UAV.
Nhiều người thích “troll” tin nhắn lừa đảo để mua vui, nhưng chuyên gia cảnh báo hành động này có thể khiến bạn trở thành mục tiêu của nhiều vụ lừa đảo hơn.
Là mẫu xe sedan hạng sang của thương hiệu Nga, nhưng Senat 900 lại được ra đời từ mẫu ôtô Hồng Kỳ H9 của Trung Quốc và từng được bán ở Việt Nam.
Từ game kinh dị, bóng đá đến MMORPG quy mô lớn, tháng 6/2026 hứa hẹn bùng nổ với hàng loạt siêu phẩm mobile mới trên Android và iOS.
AI ngày càng thông minh và hữu ích, nhưng các chuyên gia cảnh báo người dùng không nên xem câu trả lời từ chatbot là nguồn thông tin tuyệt đối đáng tin cậy.
Trào lưu độ xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny chưa bao giờ có hồi kết, mới đây một hãng độ Nhật Bản đã ra mắt bodykit lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series.
Chiếc xe thể thao DeLorean DMC-12 cửa cánh chim xuất hiện trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.
Nhiều thiết bị chuyên dụng cùng hệ thống hạ tầng phục vụ thi công đang được triển khai đồng bộ, chuẩn bị cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 5.
Nhiều người dùng smartphone không ngờ rằng chiếc ốp lưng quen thuộc có thể làm máy nóng hơn, hao pin nhanh hơn và ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.