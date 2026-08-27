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[GALLERY] Nissan Patrol về Việt Nam từ 3 tỷ đồng, "đấu" Toyota Land Cruiser?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nissan Patrol về Việt Nam từ 3 tỷ đồng, "đấu" Toyota Land Cruiser?

Nissan Patrol 2026 được đồn đoán chuẩn bị về Việt Nam với giá tạm tính từ 3-4 tỷ đồng. Xe dự kiến có ba phiên bản, trong đó Nismo sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất.

Thảo Mai
Theo chia sẻ từ một đơn vị kinh doanh xe tư nhân, Nissan Patrol 2026 thế hệ mới dự kiến bắt đầu được đưa về nước từ tháng 10/2026. Mẫu xe này có thể xuất hiện với 3 phiên bản bao gồm Platinum, Pro-4X và Nismo, đi kèm mức giá dao động ước tính trong khoảng 3 đến 4 tỷ đồng tùy từng phiên bản.
Theo chia sẻ từ một đơn vị kinh doanh xe tư nhân, Nissan Patrol 2026 thế hệ mới dự kiến bắt đầu được đưa về nước từ tháng 10/2026. Mẫu xe này có thể xuất hiện với 3 phiên bản bao gồm Platinum, Pro-4X và Nismo, đi kèm mức giá dao động ước tính trong khoảng 3 đến 4 tỷ đồng tùy từng phiên bản.
Hiện tại, phía đơn vị phân phối chính hãng của Nissan tại Việt Nam vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về kế hoạch mở bán dòng xe SUV này. Trước đó, vào đầu năm 2025, một số đại lý chính hãng từng nhận đặt cọc Nissan Patrol nhưng sau đó đã tiến hành hoàn tiền cho khách hàng.
Hiện tại, phía đơn vị phân phối chính hãng của Nissan tại Việt Nam vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về kế hoạch mở bán dòng xe SUV này. Trước đó, vào đầu năm 2025, một số đại lý chính hãng từng nhận đặt cọc Nissan Patrol nhưng sau đó đã tiến hành hoàn tiền cho khách hàng.
Xe sở hữu ngoại hình cơ bắp, hầm hố. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha dạng dọc được tích hợp công nghệ chiếu sáng thích ứng và 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Ở chính giữa là lưới tản nhiệt V-motion kết hợp với các dải đèn nằm ngang nhìn bắt mắt hơn.
Xe sở hữu ngoại hình cơ bắp, hầm hố. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha dạng dọc được tích hợp công nghệ chiếu sáng thích ứng và 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Ở chính giữa là lưới tản nhiệt V-motion kết hợp với các dải đèn nằm ngang nhìn bắt mắt hơn.
Thế hệ mới của mẫu xe SUV Nissan Patrol 2026 được trang bị mâm xe hợp kim kích thước 22 inch, không chỉ giúp ngoại hình của xe thêm mạnh mẽ, bệ vệ mà còn giúp khoảng sáng gầm thêm rộng rãi.
Thế hệ mới của mẫu xe SUV Nissan Patrol 2026 được trang bị mâm xe hợp kim kích thước 22 inch, không chỉ giúp ngoại hình của xe thêm mạnh mẽ, bệ vệ mà còn giúp khoảng sáng gầm thêm rộng rãi.
Phía đuôi xe có cụm đèn hậu được tạo hình 2 chữ "C" khá tương đồng với khu vực đầu xe. Hai bên đèn hậu còn nối với nhau bằng dải đèn LED mỏng nằm vắt ngang cửa cốp.
Phía đuôi xe có cụm đèn hậu được tạo hình 2 chữ "C" khá tương đồng với khu vực đầu xe. Hai bên đèn hậu còn nối với nhau bằng dải đèn LED mỏng nằm vắt ngang cửa cốp.
Không rõ khi về Việt Nam xe sẽ có những tiện ích gì. Tại thị trường Trung Đông, Nissan Patrol sở hữu không gian nội thất rộng rãi với nhiều công nghệ hiện đại. Xe được trang bị cặp màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số có tổng kích thước 28,6 inch, HUD 7 inch.
Không rõ khi về Việt Nam xe sẽ có những tiện ích gì. Tại thị trường Trung Đông, Nissan Patrol sở hữu không gian nội thất rộng rãi với nhiều công nghệ hiện đại. Xe được trang bị cặp màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số có tổng kích thước 28,6 inch, HUD 7 inch.
Thế hệ mới của Nissan Patrol tiếp tục theo đuổi kiểu dáng SUV cỡ lớn với ba hàng ghế. Về kích thước tổng thể, xe có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 5.205 x 2.030 x 1.955 mm, trục cơ sở dài 3.075 mm.
Thế hệ mới của Nissan Patrol tiếp tục theo đuổi kiểu dáng SUV cỡ lớn với ba hàng ghế. Về kích thước tổng thể, xe có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 5.205 x 2.030 x 1.955 mm, trục cơ sở dài 3.075 mm.
Tùy cấu hình, khoang cabin của Nissan Patrol 2026b có thể bố trí tối đa 8 chỗ ngồi. Bên trong, điểm nhấn đáng chú ý là cặp màn hình 14,3 inch đặt liền nhau, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi khác nhau theo từng phiên bản.
Tùy cấu hình, khoang cabin của Nissan Patrol 2026b có thể bố trí tối đa 8 chỗ ngồi. Bên trong, điểm nhấn đáng chú ý là cặp màn hình 14,3 inch đặt liền nhau, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi khác nhau theo từng phiên bản.
Thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động. Patrol mới không còn dùng máy V8 hút khí tự nhiên như đời trước mà chuyển sang động cơ V6 3.5L tăng áp kép. Cỗ máy này cho công suất 425 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, phối hợp với hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh.
Thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động. Patrol mới không còn dùng máy V8 hút khí tự nhiên như đời trước mà chuyển sang động cơ V6 3.5L tăng áp kép. Cỗ máy này cho công suất 425 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, phối hợp với hộp số tự động 9 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh.
Theo thông tin từ một số đại lý, nếu được phân phối tại Việt Nam, Nissan Patrol có thể xuất hiện với ba phiên bản Platinum, Pro-4X và Nismo. Mỗi bản hướng tới một nhóm khách hàng khác nhau: Platinum chú trọng sự sang trọng và tiện nghi, Pro-4X thiên về khả năng off-road, còn Nismo tập trung vào hiệu năng.
Theo thông tin từ một số đại lý, nếu được phân phối tại Việt Nam, Nissan Patrol có thể xuất hiện với ba phiên bản Platinum, Pro-4X và Nismo. Mỗi bản hướng tới một nhóm khách hàng khác nhau: Platinum chú trọng sự sang trọng và tiện nghi, Pro-4X thiên về khả năng off-road, còn Nismo tập trung vào hiệu năng.
Riêng Patrol Nismo được tinh chỉnh công suất động cơ lên khoảng 460 mã lực, đồng thời nâng cấp hệ thống treo, phanh và một số chi tiết ngoại thất nhằm tạo phong cách thể thao, mạnh mẽ hơn. Khi về Việt Nam, xe được định vị cùng phân khúc với Toyota Land Cruiser (LC300).
Riêng Patrol Nismo được tinh chỉnh công suất động cơ lên khoảng 460 mã lực, đồng thời nâng cấp hệ thống treo, phanh và một số chi tiết ngoại thất nhằm tạo phong cách thể thao, mạnh mẽ hơn. Khi về Việt Nam, xe được định vị cùng phân khúc với Toyota Land Cruiser (LC300).
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Nissan Patrol Nismo 2026 mới.
Thảo Mai
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