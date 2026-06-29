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[GALLERY] Người dân khám phá triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Xã hội

[GALLERY] Người dân khám phá triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu diện mạo Hà Nội trong tương lai.

Thiên Anh
Chiều 29/6, tại Bảo tàng Hà Nội, Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan ngay trong những giờ đầu mở cửa.
Chiều 29/6, tại Bảo tàng Hà Nội, Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan ngay trong những giờ đầu mở cửa.
Không chỉ giới thiệu định hướng phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới, triển lãm còn mang đến góc nhìn trực quan về diện mạo Hà Nội tương lai thông qua các mô hình, sa bàn và công nghệ trình chiếu hiện đại.
Không chỉ giới thiệu định hướng phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới, triển lãm còn mang đến góc nhìn trực quan về diện mạo Hà Nội tương lai thông qua các mô hình, sa bàn và công nghệ trình chiếu hiện đại.
Theo ghi nhận, chỉ sau ít giờ khai mạc, hàng nghìn lượt khách đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội để tìm hiểu các nội dung quy hoạch. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và người cao tuổi dành nhiều thời gian quan sát các mô hình, bản đồ quy hoạch cũng như trải nghiệm không gian tương tác số được bố trí trong khu vực trưng bày.
Theo ghi nhận, chỉ sau ít giờ khai mạc, hàng nghìn lượt khách đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội để tìm hiểu các nội dung quy hoạch. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và người cao tuổi dành nhiều thời gian quan sát các mô hình, bản đồ quy hoạch cũng như trải nghiệm không gian tương tác số được bố trí trong khu vực trưng bày.
Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là sa bàn quy hoạch tổng thể đặt tại khu vực trung tâm tầng 1 Bảo tàng Hà Nội. Sa bàn hình tròn có đường kính khoảng 7 m, được cập nhật đầy đủ các nội dung theo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, giúp người xem có cái nhìn tổng quan về định hướng phát triển không gian đô thị trong tương lai.
Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là sa bàn quy hoạch tổng thể đặt tại khu vực trung tâm tầng 1 Bảo tàng Hà Nội. Sa bàn hình tròn có đường kính khoảng 7 m, được cập nhật đầy đủ các nội dung theo đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, giúp người xem có cái nhìn tổng quan về định hướng phát triển không gian đô thị trong tương lai.
Thông qua hệ thống trình chiếu hiện đại, các khu vực phát triển mới, mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật và những trục đô thị quan trọng được thể hiện trực quan, sinh động. Người tham quan dễ dàng hình dung sự thay đổi của Hà Nội trong nhiều thập niên tới nếu các định hướng quy hoạch được triển khai đồng bộ.
Thông qua hệ thống trình chiếu hiện đại, các khu vực phát triển mới, mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật và những trục đô thị quan trọng được thể hiện trực quan, sinh động. Người tham quan dễ dàng hình dung sự thay đổi của Hà Nội trong nhiều thập niên tới nếu các định hướng quy hoạch được triển khai đồng bộ.
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là định hướng phát triển không gian dọc hai bên sông Hồng. Theo quy hoạch, khu vực này được xác định là trục phát triển trọng điểm của Thủ đô, hướng tới hình thành các khu đô thị hiện đại, không gian công cộng, hệ thống hạ tầng đồng bộ và các công trình kiến trúc mới, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là định hướng phát triển không gian dọc hai bên sông Hồng. Theo quy hoạch, khu vực này được xác định là trục phát triển trọng điểm của Thủ đô, hướng tới hình thành các khu đô thị hiện đại, không gian công cộng, hệ thống hạ tầng đồng bộ và các công trình kiến trúc mới, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.
Tại khu vực trưng bày, hình ảnh mô phỏng các cây cầu mới bắc qua sông Hồng cùng hệ thống giao thông kết nối liên vùng được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu kết hợp mô hình kiến trúc. Những phối cảnh về các khu đô thị xanh, công viên ven sông và các trung tâm dịch vụ hiện đại giúp người xem có thêm hình dung về một Hà Nội phát triển năng động trong tương lai.
Tại khu vực trưng bày, hình ảnh mô phỏng các cây cầu mới bắc qua sông Hồng cùng hệ thống giao thông kết nối liên vùng được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu kết hợp mô hình kiến trúc. Những phối cảnh về các khu đô thị xanh, công viên ven sông và các trung tâm dịch vụ hiện đại giúp người xem có thêm hình dung về một Hà Nội phát triển năng động trong tương lai.
Không gian triển lãm được bố trí tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội trên diện tích khoảng 1.200 m² với thiết kế hiện đại, khoa học. Nổi bật là khu vực sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D, cho phép hiển thị trực quan các định hướng quy hoạch theo từng chủ đề khác nhau, tạo trải nghiệm sinh động cho người tham quan.
Không gian triển lãm được bố trí tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội trên diện tích khoảng 1.200 m² với thiết kế hiện đại, khoa học. Nổi bật là khu vực sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D, cho phép hiển thị trực quan các định hướng quy hoạch theo từng chủ đề khác nhau, tạo trải nghiệm sinh động cho người tham quan.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình các dự án trọng điểm cũng được giới thiệu nhằm minh họa cụ thể hơn về định hướng phát triển hạ tầng, giao thông và không gian đô thị của Hà Nội trong tương lai. Việc kết hợp giữa sa bàn truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại giúp người xem dễ tiếp cận các nội dung quy hoạch vốn thường mang tính chuyên môn cao.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình các dự án trọng điểm cũng được giới thiệu nhằm minh họa cụ thể hơn về định hướng phát triển hạ tầng, giao thông và không gian đô thị của Hà Nội trong tương lai. Việc kết hợp giữa sa bàn truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại giúp người xem dễ tiếp cận các nội dung quy hoạch vốn thường mang tính chuyên môn cao.
Ngoài khu vực sa bàn và mô hình, triển lãm còn dành không gian lớn để trưng bày hệ thống pano khổ lớn giới thiệu quá trình hình thành, mở rộng và phát triển của Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử. Các bản đồ quy hoạch theo từng thời kỳ, định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất và các khu chức năng được trình bày khoa học, giúp người xem có cái nhìn toàn diện về quá trình phát triển của Thủ đô.
Ngoài khu vực sa bàn và mô hình, triển lãm còn dành không gian lớn để trưng bày hệ thống pano khổ lớn giới thiệu quá trình hình thành, mở rộng và phát triển của Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử. Các bản đồ quy hoạch theo từng thời kỳ, định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất và các khu chức năng được trình bày khoa học, giúp người xem có cái nhìn toàn diện về quá trình phát triển của Thủ đô.
Thiên Anh
#quy hoạch Hà Nội #triển lãm #Bảo tàng #phát triển đô thị #mô hình quy hoạch #công nghệ hiện đại

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