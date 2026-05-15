Hà Nội dự kiến di dời bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm

Hà Nội sẽ từng bước di dời các bến xe trong khu vực Vành đai 3, đồng thời phát triển sân bay thứ hai và hệ thống giao thông đa tầng liên vùng.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ từng bước di dời các bến xe lớn nằm trong khu vực Vành đai 3, đồng thời xây dựng sân bay thứ hai phía Nam với công suất dự kiến 30-50 triệu hành khách mỗi năm nhằm mở rộng không gian phát triển giao thông và giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển hệ thống giao thông hiện đại, đa tầng và liên kết vùng trong nhiều thập niên tới.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ từng bước chuyển đổi công năng và di dời các bến xe nằm trong khu vực Vành đai 3 như Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát và Nước Ngầm.

Thành phố đồng thời định hướng phát triển các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức cấp quốc gia tại khu vực Nội Bài và sân bay thứ hai của Vùng Thủ đô.

Các tổ hợp này sẽ tích hợp hàng không, đường sắt đô thị, xe khách liên tỉnh và logistics nhằm hình thành mạng lưới trung chuyển quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ bố trí quỹ đất, bao gồm cả không gian ngầm, để phát triển hệ thống bãi đỗ xe gắn với giao thông công cộng, công viên cây xanh và các tuyến vành đai.

Về hàng không, quy hoạch xác định nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời mở rộng thêm khoảng 1.500 ha về phía Nam.

Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ hai của Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam, thuộc địa bàn Ứng Hòa - Chuyên Mỹ.

Sân bay này có quy mô khoảng 1.500 ha, công suất dự kiến từ 30-50 triệu hành khách mỗi năm và được định hướng phát triển theo mô hình “đô thị sân bay”.

Ngoài ra, thành phố cũng nghiên cứu bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm và Hòa Lạc.

Lần đầu tiên, quy hoạch tổng thể Thủ đô cũng đề cập việc thiết lập các điểm cất, hạ cánh cho các phương tiện công nghệ mới như drone và taxi bay tại Hòa Lạc, Sóc Sơn, các tòa nhà cao tầng và khu vực bến bãi phù hợp nhằm phục vụ dịch vụ vận chuyển công nghệ trong tương lai.

Trong quy hoạch mới, Hà Nội lần đầu tiên đưa vào định hướng nghiên cứu các hầm vượt sông đa tầng kết hợp cả đường bộ và đường sắt. Giải pháp này nhằm tiết kiệm quỹ đất giải phóng mặt bằng, đồng thời hạn chế tác động tới cảnh quan đô thị khu vực ven sông.

Song song với đó, thành phố tiếp tục thúc đẩy đầu tư nhiều cây cầu lớn như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Hồng Hà; đồng thời nghiên cứu cải tạo, mở rộng cầu Chương Dương.

Hà Nội cũng định hướng tăng cường kết nối qua sông Đuống, sông Đà và các khu vực vùng sâu, vùng xa; nghiên cứu bổ sung các tuyến cầu, hầm kết nối với 5 tỉnh giáp ranh.

Tại khu vực nội đô, Hà Nội định hướng phát triển mô hình giao thông đa tầng gồm đường mặt đất, đường trên cao và hầm chui cơ giới tại các nút giao lớn nhằm tối ưu năng lực lưu thông ở những khu vực khó mở rộng mặt bằng.

Theo quy hoạch, thành phố sẽ hoàn thiện các tuyến Vành đai 4, 4.5 và 5; đồng thời mở rộng nhiều trục hướng tâm như Đại lộ Thăng Long, Tây Thăng Long, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, Quốc lộ 21 và trục Hà Đông - Xuân Mai.

Đáng chú ý, Hà Nội dự kiến xây dựng 9 trục động lực với quy mô tối thiểu 6 làn xe chính. Trong đó, Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 qua hầm Kim Liên đến cầu Giẽ được nghiên cứu mở rộng mặt cắt lên khoảng 90m.