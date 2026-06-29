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Xã hội

Diện mạo Hà Nội ở triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Chiều 29/6, Bảo tàng Hà Nội mở cửa miễn phí đón khách tham quan Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, do TP Hà Nội tổ chức.

Diện mạo Hà Nội tương lai qua triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Diện mạo Hà Nội tương lai qua triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Với sự kết hợp đột phá giữa dữ liệu quy hoạch khoa học và công nghệ trình chiếu hiện đại, sự kiện không chỉ khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới mà còn mở ra cơ hội để người dân và doanh nghiệp cùng tiếp cận lộ trình phát triển dài hạn của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Tại khu vực trung tâm tầng 1, triển lãm bố trí một sa bàn tròn khổng lồ với đường kính lên tới 7m, cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm. Đây là điểm nhấn quan trọng giúp người xem có cái nhìn bao quát về sự dịch chuyển và mở rộng địa giới hành chính cũng như các phân khu chức năng của Thủ đô trong tương lai.

Trải nghiệm của khách tham quan tiếp tục tại không gian tầng 4, được ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping. Thông qua những thước phim tư liệu và hình ảnh kỹ thuật số sinh động được hiển thị trực tiếp trên sa bàn, các định hướng phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố hiện lên một cách trực quan và dễ hiểu.

Hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển.
Hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển.

Bên cạnh đó, hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô cũng giúp công chúng hình dung rõ nét quá trình vươn mình của thành phố từ quá khứ đến hiện tại.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố, tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch. Du khách đến với triển lãm còn được trực tiếp trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

Ttriển lãm còn trưng bày nhiều bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố.
Ttriển lãm còn trưng bày nhiều bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố.

Triển lãm không chỉ là một hoạt động trưng bày mà còn là dịp để Hà Nội nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật đã đạt được. Qua đó, Hà Nội muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển, đồng thời đưa ra lời mời gọi hợp tác chân thành tới cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế để cùng chung tay kiến tạo một đô thị thông minh, bền vững.

Triển lãm là dịp để Hà Nội nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật đã đạt được.
Triển lãm là dịp để Hà Nội nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật đã đạt được.
Hệ thống sa bàn cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm.
Hệ thống sa bàn cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm.
Triển lãm giúp người xem có cái nhìn bao quát về sự dịch chuyển và mở rộng địa giới hành chính cũng như các phân khu chức năng của Thủ đô trong tương lai.
Triển lãm giúp người xem có cái nhìn bao quát về sự dịch chuyển và mở rộng địa giới hành chính cũng như các phân khu chức năng của Thủ đô trong tương lai.
Theo Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
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#Bảo tàng #Hà Nội #triển lãm #Quy hoạch #tổng thể #Thủ đô

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Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thực hiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo quan trọng từ Trung ương. Nổi bật là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc lấy con người làm trung tâm, giữ gìn “hồn cốt Thăng Long” và phát huy giá trị văn hiến ngàn năm; chỉ đạo của Thường trực Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, môi trường, đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Thủ đô.

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