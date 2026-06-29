Diện mạo Hà Nội ở triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Diện mạo Hà Nội tương lai qua triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Với sự kết hợp đột phá giữa dữ liệu quy hoạch khoa học và công nghệ trình chiếu hiện đại, sự kiện không chỉ khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới mà còn mở ra cơ hội để người dân và doanh nghiệp cùng tiếp cận lộ trình phát triển dài hạn của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Tại khu vực trung tâm tầng 1, triển lãm bố trí một sa bàn tròn khổng lồ với đường kính lên tới 7m, cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm. Đây là điểm nhấn quan trọng giúp người xem có cái nhìn bao quát về sự dịch chuyển và mở rộng địa giới hành chính cũng như các phân khu chức năng của Thủ đô trong tương lai.

Trải nghiệm của khách tham quan tiếp tục tại không gian tầng 4, được ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping. Thông qua những thước phim tư liệu và hình ảnh kỹ thuật số sinh động được hiển thị trực tiếp trên sa bàn, các định hướng phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố hiện lên một cách trực quan và dễ hiểu.

Hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển.

Bên cạnh đó, hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô cũng giúp công chúng hình dung rõ nét quá trình vươn mình của thành phố từ quá khứ đến hiện tại.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố, tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch. Du khách đến với triển lãm còn được trực tiếp trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

Ttriển lãm còn trưng bày nhiều bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố.

Triển lãm không chỉ là một hoạt động trưng bày mà còn là dịp để Hà Nội nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật đã đạt được. Qua đó, Hà Nội muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển, đồng thời đưa ra lời mời gọi hợp tác chân thành tới cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế để cùng chung tay kiến tạo một đô thị thông minh, bền vững.

Triển lãm là dịp để Hà Nội nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật đã đạt được.

Hệ thống sa bàn cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm.