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[GALLERY] Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực tại Quảng Ninh

Xã hội

[GALLERY] Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực tại Quảng Ninh

Từ đêm 29 đến sáng 30/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ.

Thiên Anh
Mưa lớn từ đêm 29 đến sáng 30/6 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, một số điểm có nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
Mưa lớn từ đêm 29 đến sáng 30/6 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, một số điểm có nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
Đến sáng ngày 30/6, nhiều khu vực đã xảy ra tình trạng ngập lụt như: Khu Cao Xanh, Hà Khánh, Bãi Muối, Cao Thắng, Hà Lầm, khu vực Chợ Hạ Long I…; một số tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ.
Đến sáng ngày 30/6, nhiều khu vực đã xảy ra tình trạng ngập lụt như: Khu Cao Xanh, Hà Khánh, Bãi Muối, Cao Thắng, Hà Lầm, khu vực Chợ Hạ Long I…; một số tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ sáng 30/6 đến sáng 2/7, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 250mm.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ sáng 30/6 đến sáng 2/7, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 250mm.
Các địa phương có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất gồm khu vực Hạ Long, khu vực Móng Cái cùng các xã Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên… và một số khu vực miền núi, ven sông, suối.
Các địa phương có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất gồm khu vực Hạ Long, khu vực Móng Cái cùng các xã Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên… và một số khu vực miền núi, ven sông, suối.
Mưa lớn kéo dài có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, đặc biệt tại các công trình giao thông đang thi công, khu vực hầm lò, mỏ than và các sườn đồi núi. Đồng thời, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các tuyến đường, khu dân cư thấp trũng và ngập các ngầm, tràn qua sông, suối nhỏ tiếp tục ở mức cao.
Mưa lớn kéo dài có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, đặc biệt tại các công trình giao thông đang thi công, khu vực hầm lò, mỏ than và các sườn đồi núi. Đồng thời, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các tuyến đường, khu dân cư thấp trũng và ngập các ngầm, tràn qua sông, suối nhỏ tiếp tục ở mức cao.
Trong mưa dông còn có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng, gây nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển cũng như ảnh hưởng đến an toàn của người dân.
Trong mưa dông còn có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng, gây nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên biển cũng như ảnh hưởng đến an toàn của người dân.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra nơi ở, gia cố tài sản, hạn chế di chuyển khi mưa lớn và tuyệt đối không qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra nơi ở, gia cố tài sản, hạn chế di chuyển khi mưa lớn và tuyệt đối không qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn.
Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh cảnh báo ngập lụt có thể gây ách tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến phố, tuyến đường; ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại các bãi thải, hầm lò, gây thiệt hại đối với công trình dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh cảnh báo ngập lụt có thể gây ách tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến phố, tuyến đường; ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại các bãi thải, hầm lò, gây thiệt hại đối với công trình dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được cảnh báo ở cấp 1. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, đơn vị và người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được cảnh báo ở cấp 1. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, đơn vị và người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Ảnh sử dụng trong bài: Fanpage Quảng Ninh, Báo và PTTH Quảng Ninh.
Ảnh sử dụng trong bài: Fanpage Quảng Ninh, Báo và PTTH Quảng Ninh.
Thiên Anh
#ngập úng #Quảng Ninh #mưa lớn #lũ quét #sạt lở đất #thời tiết

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