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Số hóa - Xe

MG G50 tại Việt Nam giảm "chạm đáy", bản tiêu chuẩn chỉ 395 triệu đồng

Theo thông tin từ đại lý, mẫu MPV MG G50 đang được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, đưa giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn MT COM chỉ còn 395 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết xe MPV MG G50 MY giá rẻ tại Việt Nam.

Theo khảo sát, phiên bản MT COM có giá đề xuất 559 triệu đồng nhưng đang được áp dụng chương trình ưu đãi trực tiếp, đưa giá bán xuống còn 445 triệu đồng. Đối với khách hàng đã sở hữu xe MG và mua thêm xe thứ hai, đại lý tiếp tục ưu đãi thêm 50 triệu đồng. Nếu đáp ứng điều kiện này, giá thực tế của MG G50 MT COM chỉ còn 395 triệu đồng. Các xe hưởng ưu đãi đều thuộc lô sản xuất năm 2025 (VIN 2025).

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MG G50 tại Việt Nam giảm "chạm đáy", bản tiêu chuẩn chỉ 395 triệu đồng.

MG G50 hiện được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm MT COM, AT DEL và AT LUX, có giá niêm yết lần lượt 559 triệu, 698 triệu và 749 triệu đồng.

Tất cả đều được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Phiên bản 1.5 MT Com dùng hộp số sàn 6 cấp, trong khi hai bản còn lại được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

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MG G50 ghi điểm với khoang cabin rộng rãi, phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình đông người hoặc dịch vụ vận chuyển hành khách.

Trang bị ngoại thất của xe bao gồm đèn LED định vị ban ngày và hệ thống bật/tắt đèn pha tự động. Bản MT COM và AT DEL sở hữu đèn pha halogen projector, trong khi bản cao cấp nhất được trang bị đèn LED projector hiện đại. Tùy chọn mâm xe dao động từ mâm sắt 16 inch (bản thấp), đến mâm đúc 17 inch (bản cao cấp).

MG G50 ghi điểm với khoang cabin rộng rãi, phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình đông người hoặc dịch vụ vận chuyển hành khách. Bản tiêu chuẩn G50 MT COM không có màn hình giải trí trung tâm mà chỉ dùng hệ thống radio cơ bản, khởi động bằng chìa khóa cơ, vô lăng không bọc da, không hỗ trợ kết nối Bluetooth và thiếu cả đèn đọc sách cho hàng ghế sau. Bên cạnh đó, vô lăng phiên bản này cũng không tích hợp các phím chức năng điều khiển nhanh.

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MG G50 hiện được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm MT COM, AT DEL và AT LUX, có giá niêm yết lần lượt 559 triệu, 698 triệu và 749 triệu đồng.

Về trang bị an toàn, tất cả các phiên bản đều được trang bị các hệ thống cơ bản như ABS, ESP, EBA, EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi và camera lùi.

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