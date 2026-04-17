Số hóa - Xe

MG HS giảm giá mạnh tay, lên tới gần 200 triệu đồng tại đại lý Việt

Mẫu xe MG HS vin 2024 hiện đang giảm giá gần 200 triệu đồng tại các đại lý chính hãng, đưa giá thực tế về 530 triệu đồng, ngang nhóm SUV cỡ A trên thị trường.

Nguyễn Thảo
Video: Có nên mua xe SUV MG HS của Trung Quốc.

MG HS đang được nhiều đại lý triển khai chương trình giảm giá mạnh đối với xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024), với mức ưu đãi lên đến gần 200 triệu đồng. Tại khu vực miền Nam, phiên bản DEL được giảm 169 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 530 triệu đồng; trong khi bản LUX giảm 189 triệu đồng, còn 560 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá không đồng nhất giữa các đại lý. Tại Hà Nội, một số nơi chào bán bản DEL ở mức 540 triệu đồng và bản LUX 579 triệu đồng, tùy theo nguồn cung.

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng cho biết, xe sản xuất năm 2024 hiện chủ yếu còn màu trắng tại một số đại lý. Nếu khách hàng muốn lựa chọn đa dạng màu sắc hơn, có thể chuyển sang xe sản xuất 2025, với mức giảm khoảng 35 triệu đồng cho cả hai phiên bản.

1-2132.jpg
MG HS giảm giá mạnh tay, chỉ còn gần 200 triệu đồng tại đại lý

Đây được xem là mức giảm sâu đối với một mẫu SUV cỡ C vốn có giá niêm yết từ 699 - 749 triệu đồng, đồng thời kéo giá bán thực tế của MG HS xuống ngang nhóm SUV cỡ A như Kia Sonet (489 - 609 triệu đồng) hay Toyota Raize (510 triệu đồng).

Về kích thước, MG HS sở hữu thông số 4.574 x 1.876 x 1.685 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.720 mm, trong đó chiều rộng và chiều cao thuộc nhóm tốt trong phân khúc. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm xe ở mức 145 mm được đánh giá là khá thấp.

Thiết kế ngoại thất của mẫu xe này mang phong cách thể thao với lưới tản nhiệt dạng lưới màu đen, cụm đèn LED kết hợp dải đèn ban ngày, cùng các chi tiết viền crom. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch, thiết kế 5 chấu kép, tạo điểm nhấn cho tổng thể.

4-9437.jpg
Bên trong cabin, MG HS sử dụng nhiều vật liệu da và chi tiết hoàn thiện cao cấp, phối màu đen - đỏ. Xe trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da, màn hình kỹ thuật số phía sau, màn hình trung tâm 12,3 inch và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu.

Về tiện nghi, hệ thống giải trí sử dụng màn hình 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, kết nối Bluetooth/USB. Phiên bản tiêu chuẩn trang bị điều hòa chỉnh tay và lọc bụi PM 2.0, trong khi bản LUX có điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống lọc không khí. Xe cũng có cửa sổ trời diện tích 1,19 m2, được giới thiệu là lớn nhất phân khúc.

MG HS sử dụng động cơ DOHC 4 xi lanh SGE 1.5L Turbo, cho công suất 160 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm trong dải 1.700 - 4.400 vòng/phút, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 2WD.

3-7086.jpg
Về trang bị an toàn, MG HS có 6 túi khí cùng các hệ thống như ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảnh báo điểm mù BDS và kiểm soát góc cua CBC.

MG HS cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV cỡ C động cơ đốt trong như Mazda CX-5, Ford Territory, Kia Sportage hay Hyundai Tucson. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa đạt được doanh số tương đương do hạn chế về nhận diện thương hiệu và độ tin cậy.

Mức giảm sâu tại đại lý giúp MG HS trở thành lựa chọn có giá tiếp cận thấp trong phân khúc, nhưng khả năng cạnh tranh dài hạn vẫn phụ thuộc vào yếu tố thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng.

Số hóa - Xe

Tận thấy MG IM5 giá 1,19 tỷ đồng, "chung mâm" Toyota Camry và Mazda 6e

Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe sedan MG IM5 2026 chỉ có đúng 1 phiên bản là Premium Long Range và giá bán từ 1.449.900 Baht (tương đương khoảng 1,19 tỷ đồng).

3-7443.jpg
Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2026, Thái Lan - thương hiệu MG đã chính thức giới thiệu dòng xe IM5 với khách hàng. Xe chỉ có đúng 1 phiên bản là Premium Long Range và giá bán từ 1.449.900 Baht (khoảng 1,19 tỷ đồng).
2-1775.jpg
Được bán dưới cái tên IM L6 ở thị trường Trung Quốc, MG IM5 nằm trong phân khúc sedan hạng D. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao khá lớn, lần lượt 4.931x 1.960 x 1.474 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Xe sẽ là đối thủ cạnh tranh của Toyota Camry và Mazda 6e mới ra mắt.
MG 4X 2027 lộ diện - SUV điện chạy pin bán rắn, "đấu" BYD Atto 2

Mẫu xe MG 4X 2027 mới ra mắt tại Trung Quốc này, thực chất chính là phiên bản SUV của mẫu hatchback thuần điện MG4 nâng cấp đang bán trên thị trường.

9-7900.jpg
MG đã chính thức công bố mẫu SUV thuần điện đầu tiên thuộc dòng MG4 với tên gọi MG 4X. Theo giới truyền thông Trung Quốc, ký hiệu “X” được tập đoàn mẹ SAIC của MG sử dụng để đại diện cho “những khả năng vô hạn” dành cho khách hàng trẻ tuổi, năng động.
2-86.jpg
Mẫu xe này đánh dấu bước chuyển biến về mặt kỹ thuật của thương hiệu, đưa dòng xe hatchback cỡ nhỏ MG4 sang định dạng xe gầm cao nhằm cạnh tranh trong phân khúc SUV có sản lượng lớn. MG 4X 2027 tiếp tục được áp dụng ngôn ngữ thiết kế của dòng MG4 thế hệ mới nhưng bổ sung các yếu tố đặc trưng của xe SUV.
MG ZS Hybrid+ 2026 tiết kiệm xăng sắp ra mắt, từ khoảng 586 triệu đồng

MG Thái Lan mới đây đã xác nhận ra mắt mẫu xe All New MG ZS Hybrid+ trong năm 2026, đánh dấu bước đi đáng chú ý của thương hiệu này ở phân khúc B-SUV hybrid.

7-7798.jpg
Trước đó, MG ZS Hybrid+ thế hệ thứ hai đã ra mắt tại Anh vào tháng 8/2024 và tiếp tục được giới thiệu tại Australia vào tháng 10 cùng năm. Xe sử dụng hệ truyền động HEV Hybrid+ tương tự mẫu MG 3, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với cấu hình SUV.
2-1481.jpg
Về vận hành, MG ZS Hybrid+ trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh chu trình Atkinson, công suất 102 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 128 Nm tại 4.500 vòng/phút. Kết hợp cùng mô-tơ điện công suất 136 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, tổng công suất hệ thống đạt 196 mã lực và 465 Nm.
