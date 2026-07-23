[GALLERY] MG 07 "bằng xương bằng thịt" lộ diện tại đại lý, từ 583 triệu đồng?

Những chiếc MG 07 mới đã chính thức có mặt tại các đại lý, đánh dấu giai đoạn trưng bày trước khi mẫu sedan thuần điện này chính thức nhận đặt cọc từ ngày 29/7.