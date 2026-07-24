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[GALLERY] Mercedes-Benz GLC EV 2027 lắp ráp Thái Lan, sắp về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-Benz GLC EV 2027 lắp ráp Thái Lan, sắp về Việt Nam

Mercedes-Benz xác nhận sẽ đưa mẫu SUV thuần điện GLC EV ra mắt thị trường Thái Lan vào tháng 9/2026 dưới dạng lắp ráp trong nước. 

Nguyễn Anh
Đây là mẫu xe mang tên chính thức Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, đã được giới thiệu toàn cầu tại Munich (Đức) vào cuối năm 2025. Việc được lắp ráp tại Thái Lan cũng được kỳ vọng sẽ giúp GLC EV có mức giá dễ tiếp cận hơn, tương tự chiến lược Mercedes-Benz từng áp dụng với CLA EV.
Đây là mẫu xe mang tên chính thức Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, đã được giới thiệu toàn cầu tại Munich (Đức) vào cuối năm 2025. Việc được lắp ráp tại Thái Lan cũng được kỳ vọng sẽ giúp GLC EV có mức giá dễ tiếp cận hơn, tương tự chiến lược Mercedes-Benz từng áp dụng với CLA EV.
Đây được xem là đối thủ trực tiếp của BMW iX3 Neue Klasse khi cả hai đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Mẫu SUV điện của Mercedes-Benz nổi bật với mặt ca-lăng phát sáng Illuminated Iconic Grille tích hợp 942 điểm LED, kết hợp cụm đèn DIGITAL LIGHT sử dụng công nghệ micro-LED.
Đây được xem là đối thủ trực tiếp của BMW iX3 Neue Klasse khi cả hai đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Mẫu SUV điện của Mercedes-Benz nổi bật với mặt ca-lăng phát sáng Illuminated Iconic Grille tích hợp 942 điểm LED, kết hợp cụm đèn DIGITAL LIGHT sử dụng công nghệ micro-LED.
Mercedes-Benz GLC EV 2027 thuần điện có kích thước tổng thể dài 4.845 mm, rộng 1.913 mm, cao 1.644 mm cùng chiều dài cơ sở 2.972 mm, lớn hơn đáng kể so với GLC sử dụng động cơ đốt trong nhằm tạo không gian cho bộ pin điện áp cao.
Mercedes-Benz GLC EV 2027 thuần điện có kích thước tổng thể dài 4.845 mm, rộng 1.913 mm, cao 1.644 mm cùng chiều dài cơ sở 2.972 mm, lớn hơn đáng kể so với GLC sử dụng động cơ đốt trong nhằm tạo không gian cho bộ pin điện áp cao.
Khoang hành lý phía sau có dung tích từ 570 đến 1.740 lít, trong khi khoang chứa đồ phía trước đạt 128 lít. Phiên bản GLC 400 4MATIC with EQ Technology được trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 489 mã lực, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC và hộp số hai cấp.
Khoang hành lý phía sau có dung tích từ 570 đến 1.740 lít, trong khi khoang chứa đồ phía trước đạt 128 lít. Phiên bản GLC 400 4MATIC with EQ Technology được trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 489 mã lực, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MATIC và hộp số hai cấp.
Bộ pin lithium-ion dung lượng 94 kWh hoạt động trên nền tảng điện áp 800V, cho phép Mercedes-Benz GLC EV 2027 di chuyển tối đa 713 km theo chuẩn WLTP. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.
Bộ pin lithium-ion dung lượng 94 kWh hoạt động trên nền tảng điện áp 800V, cho phép Mercedes-Benz GLC EV 2027 di chuyển tối đa 713 km theo chuẩn WLTP. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.
Về khả năng sạc, GLC EV hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 22 kW và sạc nhanh DC lên tới 330 kW. Theo Mercedes-Benz, chỉ với 10 phút sạc nhanh, xe có thể bổ sung đủ năng lượng để di chuyển thêm khoảng 303 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Về khả năng sạc, GLC EV hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 22 kW và sạc nhanh DC lên tới 330 kW. Theo Mercedes-Benz, chỉ với 10 phút sạc nhanh, xe có thể bổ sung đủ năng lượng để di chuyển thêm khoảng 303 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Ngoài ra, mẫu SUV này còn hỗ trợ các tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài, gia đình và lưới điện thông qua các chuẩn V2L, V2H và V2G. Không gian bên trong GLC EV được thiết kế theo hướng hiện đại với MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch - màn hình liền khối lớn nhất từng được Mercedes-Benz trang bị trên một mẫu xe thương mại.
Ngoài ra, mẫu SUV này còn hỗ trợ các tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài, gia đình và lưới điện thông qua các chuẩn V2L, V2H và V2G. Không gian bên trong GLC EV được thiết kế theo hướng hiện đại với MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch - màn hình liền khối lớn nhất từng được Mercedes-Benz trang bị trên một mẫu xe thương mại.
Hệ thống vận hành trên nền tảng MB.OS Superbrain, tích hợp trí tuệ nhân tạo do Microsoft và Google phát triển, kết hợp trợ lý ảo MB Virtual Assistant cùng 11 giao diện hiển thị khác nhau.
Hệ thống vận hành trên nền tảng MB.OS Superbrain, tích hợp trí tuệ nhân tạo do Microsoft và Google phát triển, kết hợp trợ lý ảo MB Virtual Assistant cùng 11 giao diện hiển thị khác nhau.
Xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Burmester 3D, đèn viền nội thất chủ động, cửa sổ trời toàn cảnh Starry SKY CONTROL với 162 điểm sáng mô phỏng bầu trời sao, gói thư giãn ENERGIZING COMFORT, ghế bọc da Nappa cùng ba tùy chọn màu nội thất...
Xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Burmester 3D, đèn viền nội thất chủ động, cửa sổ trời toàn cảnh Starry SKY CONTROL với 162 điểm sáng mô phỏng bầu trời sao, gói thư giãn ENERGIZING COMFORT, ghế bọc da Nappa cùng ba tùy chọn màu nội thất...
Mercedes-Benz cũng trang bị cho GLC EV nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái mới như hệ thống phanh tái tạo năng lượng One-Box Braking, chế độ lái một bàn đạp (One-Pedal), hệ thống treo khí nén Intelligent Air Suspension tương tự S-Class và đánh lái bánh sau với góc xoay tối đa 4,5 độ.
Mercedes-Benz cũng trang bị cho GLC EV nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái mới như hệ thống phanh tái tạo năng lượng One-Box Braking, chế độ lái một bàn đạp (One-Pedal), hệ thống treo khí nén Intelligent Air Suspension tương tự S-Class và đánh lái bánh sau với góc xoay tối đa 4,5 độ.
Gói hỗ trợ lái MB.DRIVE sử dụng 10 camera, 5 radar và 12 cảm biến siêu âm, kết hợp các tính năng như hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe 360 độ, chế độ quan sát gầm xe trong suốt (Transparent Bonnet), cùng gói hỗ trợ lái nâng cao MB.DRIVE ASSIST PRO. Theo kế hoạch, Mercedes-Benz GLC EV sẽ chính thức ra mắt thị trường Thái Lan vào tháng 9/2026 dưới dạng lắp ráp trong nước.
Gói hỗ trợ lái MB.DRIVE sử dụng 10 camera, 5 radar và 12 cảm biến siêu âm, kết hợp các tính năng như hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe 360 độ, chế độ quan sát gầm xe trong suốt (Transparent Bonnet), cùng gói hỗ trợ lái nâng cao MB.DRIVE ASSIST PRO. Theo kế hoạch, Mercedes-Benz GLC EV sẽ chính thức ra mắt thị trường Thái Lan vào tháng 9/2026 dưới dạng lắp ráp trong nước.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV thuần điện Mercedes-Benz GLC EV mới.
Nguyễn Anh
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