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[VIDEO] Hà Nội cảnh báo khẩn cơ sở thẩm mỹ truyền tế bào gốc chưa cấp phép

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[VIDEO] Hà Nội cảnh báo khẩn cơ sở thẩm mỹ truyền tế bào gốc chưa cấp phép

Sở Y tế Hà Nội cảnh báo nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo truyền tế bào gốc, NMN, NAD+ chưa được cấp phép, tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe người dân.

Minh Quân - Hà Anh
#Cảnh báo cơ sở thẩm mỹ chưa cấp phép #Nguy cơ rủi ro từ truyền tế bào gốc #Quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ trái phép #Chính sách quản lý ngành y tế Hà Nội #Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng

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