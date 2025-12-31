Hà Nội

MC Mai Ngọc đón tuổi mới bên con trai kháu khỉnh, đáng yêu

Cộng đồng trẻ

MC Mai Ngọc đón tuổi mới bên con trai kháu khỉnh, đáng yêu

Trong bài đăng mới nhất chào tuổi mới, MC Mai Ngọc khiến fan xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng mặn mà và những khoảnh khắc ngọt lịm bên con trai kháu khỉnh.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc đã chia sẻ bộ ảnh đón tuổi mới đầy ấm áp. Không tổ chức tiệc tùng ồn ào, Mai Ngọc chọn cho mình một không gian riêng tư, sang trọng nhưng không kém phần gần gũi để ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ. (Ảnh: FBNV)
Bước sang tuổi mới, Mai Ngọc vẫn giữ vững phong độ là một trong những mỹ nhân từng được mệnh danh là "MC xinh nhất VTV". Trong bộ ảnh, cô diện bộ trang phục lụa màu vàng nhạt thanh lịch, tôn lên làn da trắng mịn không tì vết. (Ảnh: FBNV)
Kiểu tóc buộc nửa đầu đơn giản kết hợp cùng đôi khuyên tai vàng cổ điển càng làm nổi bật gương mặt thanh tú và thần thái rạng rỡ của nữ MC. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn chiếm trọn "spotlight" trong loạt ảnh chính là sự xuất hiện của bé Panda. Cậu bé với đôi mắt to tròn, vẻ mặt lém lỉnh và mái tóc "tơ" dựng đứng khiến cư dân mạng tan chảy. Trong những khung hình cận cảnh, thiên thần nhỏ diện bộ đồ lịch lãm với chiếc nơ nhỏ thắt ở cổ, không ngần ngại cười đùa và nép vào lòng Mai Ngọc. (Ảnh: FBNV)
Cùng với những bức ảnh ấm áp bên quý tử đầu lòng, Mai Ngọc chia sẻ: "Sinh nhật năm nay với mẹ thật khác. Vì lần đầu tiên, mẹ có con trong vòng tay. Mọi ước mong, hy vọng và yêu thương của mẹ gói trọn trong con, món quà nhỏ bé nhưng trọn vẹn nhất. Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ." (Ảnh: FBNV)
Dù luôn kín tiếng về đời tư, nhưng nhìn cách Mai Ngọc âu yếm, cưng nựng và ánh mắt tràn đầy tình yêu thương dành cho bé, người hâm mộ đều cảm nhận được niềm hạnh phúc viên mãn của cô ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)
Nhìn lại một năm vừa qua, có thể nói đây là quãng thời gian biến động nhưng cũng đầy hạnh phúc đối với Mai Ngọc. Sau những đổ vỡ và thăng trầm trong quá khứ, cô đã chọn cách sống kín tiếng hơn, để rồi khiến khán giả bất ngờ khi công bố bước vào cuộc hôn nhân thứ hai vào cuối năm 2024. (Ảnh: FBNV)
Tháng 4/2025, cô hạ sinh quý tử đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Trên trang cá nhân, Mai Ngọc thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên con trai nhỏ. (Ảnh: FBNV)
Cùng với đó, cô nàng cũng thường cập nhật hành trình lấy lại vóc dáng "vạn người mê" cùng những suy nghĩ, cảm nhận lần đầu được làm mẹ. (Ảnh: FBNV)
Nhìn vào hình ảnh Mai Ngọc hiện tại, người hâm mộ cảm nhận được "cô gái thời tiết" ngày càng toát lên vẻ đẹp nhuận sắc, mặn mà của người phụ nữ đang viên mãn trong tình yêu và cuộc sống. (Ảnh: FBNV)
