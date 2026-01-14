Hà Nội

MC Mai Ngọc hạnh phúc chia sẻ 'dư âm sinh nhật' với những món quà tặng đắt đỏ

Cộng đồng trẻ

MC Mai Ngọc hạnh phúc chia sẻ 'dư âm sinh nhật' với những món quà tặng đắt đỏ

Đăng tải loạt khoảnh khắc 'dư âm sinh nhật', MC Mai Ngọc khiến người hâm mộ trầm trồ bởi nhan sắc rạng rỡ cùng loạt quà tặng đắt đỏ đến từ bạn bè của cô.

Trầm Phương
Sau sinh kết hôn và sinh con, MC Mai Ngọc đang tận hưởng cuộc sống đầy tích cực. Mới đây, "người đẹp thời tiết" đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật chào đón tuổi 36 bên bạn bè thân thiết. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, Mai Ngọc đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Dư âm sinh nhật 36. Dù ở đâu cũng luôn có những người bạn đồng hành cùng". Trong loạt ảnh, nữ MC diện chiếc váy ren màu nude tinh tế, khoe khéo vóc dáng chuẩn cùng làn da trắng mịn màng. Dù đã bước sang tuổi 36, Mai Ngọc vẫn giữ được nét trẻ trung, sang trọng và nụ cười rạng rỡ đặc trưng. (Ảnh: IGNV)
Điểm chiếm "spotlight" trong ngày sinh nhật của Mai Ngọc chính là dàn quà tặng hàng hiệu khiến bất cứ tín đồ thời trang nào cũng phải ao ước. (Ảnh: IGNV)
Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy nữ MC nhận được sự yêu thương từ bạn bè qua loạt món quà đắt đỏ. (Ảnh: IGNV)
Đôi khuyên tai đính ngọc trai với biểu tượng quả cầu đặc trưng của nhà mốt nước Anh Vivienne Westwood, mang phong cách hoàng gia pha chút phá cách. (Ảnh: IGNV)
Cùng với đó là bộ sản phẩm làm đẹp cao cấp đến từ thương hiệu đình đám Yves Saint Laurent (YSL).(Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, bước sang tuổi 36, Mai Ngọc không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một cuộc sống viên mãn, luôn được bao quanh bởi sự yêu thương và những điều tốt đẹp nhất. (Ảnh: IGNV)
Trước đó, trong một bài viết đăng tải trên trang cá nhân, Mai Ngọc bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu đón tuổi mới trong vai trò làm mẹ bên cạnh quý tử đầu lòng - bé Panda. (Ảnh: IGNV)
Theo đó, Mai Ngọc không giấu được sự xúc động khi nhắn gửi những lời ngọt ngào đến con trai. Nữ MC cho biết bé Panda chính là món quà trọn vẹn và ý nghĩa nhất mà tuổi 35 mang lại cho cô.(Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Mai Ngọc #sinh nhật #quà hiệu #tình yêu #gia đình #thời trang

