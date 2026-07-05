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[GALLERY] Lý do nào khiến Toyota GR Supra bị khai tử nhưng vẫn "cháy hàng"

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lý do nào khiến Toyota GR Supra bị khai tử nhưng vẫn "cháy hàng"

Mẫu coupe thể thao phát triển cùng BMW là Toyota GR Supra đã ngừng sản xuất, nhưng vẫn hút khách hàng. Trong khi người anh em GR86 giá rẻ hơn lại gặp khó khăn.

Hải Nam
Toyota có thể đã dừng sản xuất GR Supra nhưng người mua dường như không bận tâm đến điều đó. Cũng có thể chính thông tin ngừng sản xuất đã khiến nhu cầu dành cho mẫu xe thể thao này tăng cao bởi sự khan hiếm luôn là yếu tố kích thích sức mua.
Toyota có thể đã dừng sản xuất GR Supra nhưng người mua dường như không bận tâm đến điều đó. Cũng có thể chính thông tin ngừng sản xuất đã khiến nhu cầu dành cho mẫu xe thể thao này tăng cao bởi sự khan hiếm luôn là yếu tố kích thích sức mua.
Mẫu xe thể thao đã bị khai tử Toyota GR Supra có màn chia tay đầy ấn tượng với doanh số tăng trưởng 71,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, Toyota đã bàn giao 2.116 chiếc GR Supra cho khách hàng Mỹ trong nửa đầu năm nay trong khi con số tương ứng trong cùng kỳ năm 2025 là 1.231 xe.
Mẫu xe thể thao đã bị khai tử Toyota GR Supra có màn chia tay đầy ấn tượng với doanh số tăng trưởng 71,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, Toyota đã bàn giao 2.116 chiếc GR Supra cho khách hàng Mỹ trong nửa đầu năm nay trong khi con số tương ứng trong cùng kỳ năm 2025 là 1.231 xe.
Riêng trong tháng 6/2026, doanh số của xe đã tăng 45,8%, đạt 449 xe. Hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Graz (Áo) đã kết thúc vào mùa xuân năm nay, đồng nghĩa với việc khách hàng đang tranh thủ mua những chiếc xe còn lại trước khi nguồn cung cạn kiệt hoàn toàn.
Riêng trong tháng 6/2026, doanh số của xe đã tăng 45,8%, đạt 449 xe. Hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Graz (Áo) đã kết thúc vào mùa xuân năm nay, đồng nghĩa với việc khách hàng đang tranh thủ mua những chiếc xe còn lại trước khi nguồn cung cạn kiệt hoàn toàn.
GR Supra là mẫu xe thể thao do Magna Steyr sản xuất cho Toyota từ năm 2019-2026. Là thế hệ thứ 5 của dòng Supra, mẫu xe này được bán và phát triển bởi thương hiệu Toyota Gazoo Racing dưới sự hợp tác với BMW. Do đó, Toyota GR Supra dùng chung khung gầm với BMW Z4 và xuất xưởng từ cùng một nhà máy.
GR Supra là mẫu xe thể thao do Magna Steyr sản xuất cho Toyota từ năm 2019-2026. Là thế hệ thứ 5 của dòng Supra, mẫu xe này được bán và phát triển bởi thương hiệu Toyota Gazoo Racing dưới sự hợp tác với BMW. Do đó, Toyota GR Supra dùng chung khung gầm với BMW Z4 và xuất xưởng từ cùng một nhà máy.
Trong khi đó, mẫu xe thể thao bình dân khác của Toyota là GR86 lại rơi vào tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Dù có giá bán thấp hơn đáng kể so với GR Supra và vẫn đang được sản xuất, cho phép khách hàng đặt xe theo cấu hình mong muốn, Toyota GR86 lại tiếp tục mất đà tăng trưởng. Doanh số lũy kế từ đầu năm đến nay của mẫu xe này giảm 26,2% xuống còn 4.007 xe. Trong khi đó, doanh số tính riêng tháng 6 giảm 6,8%, xuống còn 754 xe.
Trong khi đó, mẫu xe thể thao bình dân khác của Toyota là GR86 lại rơi vào tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Dù có giá bán thấp hơn đáng kể so với GR Supra và vẫn đang được sản xuất, cho phép khách hàng đặt xe theo cấu hình mong muốn, Toyota GR86 lại tiếp tục mất đà tăng trưởng. Doanh số lũy kế từ đầu năm đến nay của mẫu xe này giảm 26,2% xuống còn 4.007 xe. Trong khi đó, doanh số tính riêng tháng 6 giảm 6,8%, xuống còn 754 xe.
Xét trên toàn bộ thương hiệu, Toyota vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh số của thương hiệu Toyota tại Mỹ tăng 11,2% trong tháng 6 và tăng 1,5% trong 6 tháng đầu năm nay. Trong tháng 6/2026, các mẫu xe điện hóa chiếm hơn 57% tổng doanh số của Toyota.
Xét trên toàn bộ thương hiệu, Toyota vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh số của thương hiệu Toyota tại Mỹ tăng 11,2% trong tháng 6 và tăng 1,5% trong 6 tháng đầu năm nay. Trong tháng 6/2026, các mẫu xe điện hóa chiếm hơn 57% tổng doanh số của Toyota.
Hãng Toyota cũng ghi nhận tháng có doanh số cao nhất từ trước đến nay của Toyota RAV4 Hybrid. Chưa hết, đây còn là tháng 6 tốt nhất trong lịch sử của Lexus dù doanh số lũy kế từ đầu năm của thương hiệu xe sang này vẫn giảm 5,2%.
Hãng Toyota cũng ghi nhận tháng có doanh số cao nhất từ trước đến nay của Toyota RAV4 Hybrid. Chưa hết, đây còn là tháng 6 tốt nhất trong lịch sử của Lexus dù doanh số lũy kế từ đầu năm của thương hiệu xe sang này vẫn giảm 5,2%.
Ở các dòng xe khác, kết quả kinh doanh khá trái chiều. Toyota Prius tiếp tục gặp khó khăn khi doanh số từ đầu năm giảm 42,3%. Tuy nhiên, chỉ tính riêng tháng 6/2026, doanh số của mẫu xe hybrid này lại tăng 9,4%.
Ở các dòng xe khác, kết quả kinh doanh khá trái chiều. Toyota Prius tiếp tục gặp khó khăn khi doanh số từ đầu năm giảm 42,3%. Tuy nhiên, chỉ tính riêng tháng 6/2026, doanh số của mẫu xe hybrid này lại tăng 9,4%.
Toyota RAV4 phiên bản sử dụng động cơ đốt trong giảm 35,7% doanh số trong năm nay nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng thiếu nguồn cung chứ không phải nhu cầu thị trường suy yếu. Trong khi đó, Toyota Land Cruiser giảm 40%. a.
Toyota RAV4 phiên bản sử dụng động cơ đốt trong giảm 35,7% doanh số trong năm nay nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng thiếu nguồn cung chứ không phải nhu cầu thị trường suy yếu. Trong khi đó, Toyota Land Cruiser giảm 40%. a.
Ở chiều ngược lại, Toyota Highlander Hybrid ghi nhận mức tăng trưởng 48,9% từ đầu năm. Toyota 4Runner cũng bứt phá với tỷ lệ tăng trưởng tới 141%. Camry tiếp tục duy trì đà tăng với mức 15,3%, cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn dành nhiều thiện cảm cho những mẫu sedan thực dụng, đặc biệt khi chúng mang logo Toyota.
Ở chiều ngược lại, Toyota Highlander Hybrid ghi nhận mức tăng trưởng 48,9% từ đầu năm. Toyota 4Runner cũng bứt phá với tỷ lệ tăng trưởng tới 141%. Camry tiếp tục duy trì đà tăng với mức 15,3%, cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn dành nhiều thiện cảm cho những mẫu sedan thực dụng, đặc biệt khi chúng mang logo Toyota.
Video: Giới thiệu mẫu xe thể thao Toyota GR Supra 2025.
Hải Nam
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