Xe

Toyota xác nhận khai tử "huyền thoại" Supra từ tháng 3/2026

Toyota xác nhận dừng bán Supra từ tháng 3/2026, phiên bản Final Edition được xem là lời chia tay chính thức, tuy nhiên mẫu JDM này vẫn có khả năng hồi sinh.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu xe thể thao Toyota Supra 2026.

Hãng xe Toyota mới đây đã xác nhận sẽ dừng sản xuất Supra vào tháng 3/2026, chính thức khép lại vòng đời thế hệ thứ năm sau gần 7 năm có mặt trên thị trường. Thông tin này đồng thời biến phiên bản Final Edition vừa ra mắt thành lời tạm biệt dành cho mẫu xe thể thao được xem là tượng đài của Nhật Bản.

Toyota Supra thế hệ thứ năm được giới thiệu tại triển lãm Detroit 2019, đánh dấu sự hồi sinh sau giai đoạn gián đoạn từ năm 2002. Toyota đã “đánh tiếng” từ đầu những năm 2010 với concept FT-1, thổi bùng kỳ vọng của cộng đồng mê xe trước khi sản phẩm thương mại chính thức xuất hiện.

3-1935.jpg
Toyota xác nhận khai tử "huyền thoại" Supra từ tháng 3/2026.

Supra MkV là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và BMW, dùng chung nền tảng với Z4. Xe trang bị động cơ 3.0L I6 tăng áp B58 và sau này bổ sung bản 2.0L I4 tăng áp B48. Ban đầu chỉ có hộp số tự động 8 cấp ZF, sau mới bổ sung số sàn 6 cấp dành riêng cho bản I6, chiều lòng nhóm khách hàng thực chiến yêu “trải nghiệm thuần lái”.

Tại Mỹ, Supra Final Edition 2026 vẫn dùng động cơ B58 382 mã lực, tăng tốc 0 - 96 km/h trong 3,9 giây, giá từ 69.745 USD. Riêng bản Final Edition dành cho Nhật Bản và châu Âu được tinh chỉnh mạnh hơn lên 429 mã lực, giới hạn chỉ 300 xe, dự kiến nhanh chóng trở thành món sưu tầm.

4-9926.jpg
Tại Mỹ, Supra Final Edition 2026 vẫn dùng động cơ B58 382 mã lực, tăng tốc 0 - 96 km/h trong 3,9 giây, giá từ 69.745 USD.

Toyota viết trong thông cáo: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đông đảo khách hàng suốt thời gian qua.... Việc dừng sản xuất chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới một số khách hàng đang cân nhắc mua xe.”

Dù tuyên bố khai tử đã rõ ràng, Toyota ngầm để ngỏ cánh cửa cho một thế hệ kế nhiệm. Là một biểu tượng văn hóa và kỹ thuật, Supra khó có khả năng biến mất vĩnh viễn. Nhiều chuyên gia dự đoán Toyota có thể ưu tiên một khoảng “khoảng lặng” để làm mới chiến lược. Tất có thể Supra thế hệ tiếp theo sẽ đi theo hướng hybrid hiệu năng cao, hoặc thậm chí điện hóa một phần.

2-6308.jpg
Supra không chỉ là một mẫu xe mà nó là ký ức, là biểu tượng của kỷ nguyên xe thể thao Nhật chiến đấu công bằng với châu Âu và Mỹ.

Với lịch sử trải dài qua các thế hệ MkI-MkIV, đặc biệt MkIV gắn liền với văn hóa JDM, drift và Fast & Furious, Supra không chỉ là một mẫu xe mà nó là ký ức, là biểu tượng của kỷ nguyên xe thể thao Nhật chiến đấu công bằng với châu Âu và Mỹ.

Việc chiếc Supra MkV rời sân khấu khép lại một chương, nhưng cũng gợi mở khả năng về một chương mới. Supra có thể nghỉ ngơi, nhưng khó có thể biến mất khỏi DNA Toyota.

