Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Yamaha triệu hồi hơn 306 nghìn xe tay ga lỗi hệ thống phanh

Yamaha vừa thoong báo triệu hồi 306.635 xe ga RayZR 125 Fi Hybrid và Fascino 125 Fi Hybrid tại Ấn Độ để kiểm tra, thay thế bộ kẹp phanh trước, toàn bộ miễn phí.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu xe tay ga Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid mới.

Yamaha vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi quy mô lớn tại Ấn Độ, ảnh hưởng đến tổng cộng 306.635 xe ga. Hai mẫu xe nằm trong diện triệu hồi gồm RayZR 125 Fi Hybrid và Fascino 125 Fi Hybrid, được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến 3/9/2025.

Đây đều là những mẫu xe hybrid cỡ nhỏ bán chạy hàng đầu của Yamaha tại thị trường đông dân nhất thế giới, nên thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

2-7401.jpg
Yamaha triệu hồi hơn 306 nghìn xe tay ga lỗi hệ thống phanh.

Theo thông báo chính thức, nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ bộ kẹp phanh trước trên một số xe có thể không hoạt động đúng như thiết kế trong những điều kiện vận hành nhất định. Yamaha không công bố chi tiết lỗi kỹ thuật cụ thể, nhưng khẳng định việc kiểm tra và khắc phục là cần thiết để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được thay thế bộ kẹp phanh mới hoàn toàn miễn phí tại hệ thống dịch vụ chính hãng.

1-633.jpg
Hai mẫu xe tay ga Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid và Fascino 125 Fi Hybrid tại Ấn Độ bị triệu hồi để kiểm tra, thay thế bộ kẹp phanh trước, toàn bộ miễn phí.

Yamaha cho biết khách hàng tại Ấn Độ có thể chủ động kiểm tra xe của mình bằng cách nhập số khung (VIN) vào mục thu hồi trên trang web chính thức của Yamaha Ấn Độ. Nếu xe thuộc diện triệu hồi, người dùng sẽ được hướng dẫn mang xe đến đại lý để thay thế phụ tùng trong thời gian sớm nhất.

Việc triệu hồi lần này được xem là động thái phòng ngừa của Yamaha nhằm duy trì tiêu chuẩn an toàn và uy tín thương hiệu tại thị trường Ấn Độ. Trong bối cảnh xe hybrid và xe điện ngày càng phổ biến, các chương trình triệu hồi chủ động đang trở thành một phần quen thuộc trong chiến lược kiểm soát chất lượng của các hãng xe toàn cầu.

#Yamaha triệu hồi hơn 306 nghìn xe #Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid và Fascino 125 Fi Hybrid #xe tay ga Yamaha lỗi hệ thống phanh #Yamaha #triệu hồi #xe tay ga

Bài liên quan

Xe

Yamaha Motor Việt Nam tung loạt ưu đãi cho người dùng đầu năm 2026

Yamaha Motor Việt Nam khởi động chương trình “Rước mã du Xuân - Đón lộc như ý” từ 1/1 đến 28/2/2026, mang tới cơ hội sở hữu xe máy mới cùng quà tặng hấp dẫn.

Theo đó, khách hàng mua xe Yamaha Janus hoặc Yamaha LEXi trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được hỗ trợ đăng ký xe trị giá 2.000.000 đồng/xe. Ngoài ra, tất cả người mua bất kỳ mẫu xe Yamaha đều nhận được 01 áo thun chính hãng Yamaha. Tuy nhiên, chương trình tặng áo không áp dụng với một số phiên bản như Sirius chế hòa khí vành nan hoa phanh đĩa, Sirius Fi vành nan hoa phanh đĩa, Exciter 155 bản tiêu chuẩn và các dòng xe phân khối lớn.

Yamaha Janus và Yamaha LEXi đều là những dòng tay ga hướng tới người dùng đô thị, nhưng mỗi mẫu xe mang một cá tính riêng. Yamaha Janus hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là người dùng nữ và những người cần một phương tiện gọn nhẹ, linh hoạt để di chuyển hằng ngày. Thiết kế của Janus theo phong cách thanh lịch, kích thước vừa phải giúp xe dễ xoay trở trong không gian chật hẹp và thuận tiện khi dắt, quay đầu hay gửi xe tại các khu dân cư đông đúc.

Xem chi tiết

Xe

Mitsubishi Triton 2026 - nâng cấp giảm chấn Yamaha, từ 910 triệu đồng

Mitsubishi vừa ra mắt bản nâng cấp cho mẫu bán tải Triton 2026 dành riêng cho thị trường Nhật Bản với loạt nâng cấp đáng chú ý về trang bị và khả năng vận hành.

1-5106.jpg
Điểm nhấn mang tính bước ngoặt trên Mitsubishi Triton 2026 phiên bản JDM (thị trường Nhật Bản) chính là hệ thống giảm chấn hiệu suất cao do Yamaha phát triển. Bộ phận này được lắp đặt tại khung gầm trước và sau, đóng vai trò triệt tiêu rung chấn thân xe cũng như những dao động phát sinh từ khối động cơ diesel.
2-5607.jpg
Cải tiến mới không chỉ giúp chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton 2026 thế hệ mới vận hành ổn định ở tốc độ cao mà còn nâng tầm sự êm ái vốn là điểm yếu cố hữu trên các dòng xe khung gầm rời.
Xem chi tiết

Xe

Yamaha R9 2026 chính thức ra mắt Việt Nam, giá 339 triệu đồng

Mẫu môtô hoàn toàn mới Yamaha R9 2026 đã chính thức được mở bán tại Việt Nam với giá 339 triệu đồng, cạnh tranh trong phân khúc supersport vốn kén người chơi.

2-6173.jpg
Yamaha Việt Nam đã chính thức cho ra mắt mẫu sportbike R9 2026 mới. Do chiếc R1 đầu bảng hiện đang bị dừng bán hoặc chỉ dành cho đường đua vì không đạt chuẩn khí thải mới tại nhiều thị trường, Yamaha R9 là mẫu sportbike đầu bảng của hãng hiện nay.
1-6009.jpg
Đúng như tên gọi, có thể coi Yamaha R9 2026 là bản sport của MT-09. Về thiết kế, mẫu xe thể thao ba xi-lanh thừa hưởng thiết kế tiên phong từ những người anh em khác thuộc dòng R-Series với những đường nét góc cạnh và săn chắc, nhấn mạnh sự cơ bắp của đầu xe. Các phần phụ khí động học xác định hình dạng phía trước, với cánh gió đối xứng hai bên.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới