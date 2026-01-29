Yamaha triệu hồi hơn 306 nghìn xe tay ga lỗi hệ thống phanh.

Yamaha vừa thoong báo triệu hồi 306.635 xe ga RayZR 125 Fi Hybrid và Fascino 125 Fi Hybrid tại Ấn Độ để kiểm tra, thay thế bộ kẹp phanh trước, toàn bộ miễn phí.

Video: Giới thiệu xe tay ga Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid mới.

Yamaha vừa thông báo triển khai chương trình triệu hồi quy mô lớn tại Ấn Độ, ảnh hưởng đến tổng cộng 306.635 xe ga. Hai mẫu xe nằm trong diện triệu hồi gồm RayZR 125 Fi Hybrid và Fascino 125 Fi Hybrid, được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến 3/9/2025.

Đây đều là những mẫu xe hybrid cỡ nhỏ bán chạy hàng đầu của Yamaha tại thị trường đông dân nhất thế giới, nên thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo thông báo chính thức, nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ bộ kẹp phanh trước trên một số xe có thể không hoạt động đúng như thiết kế trong những điều kiện vận hành nhất định. Yamaha không công bố chi tiết lỗi kỹ thuật cụ thể, nhưng khẳng định việc kiểm tra và khắc phục là cần thiết để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được thay thế bộ kẹp phanh mới hoàn toàn miễn phí tại hệ thống dịch vụ chính hãng.

Yamaha cho biết khách hàng tại Ấn Độ có thể chủ động kiểm tra xe của mình bằng cách nhập số khung (VIN) vào mục thu hồi trên trang web chính thức của Yamaha Ấn Độ. Nếu xe thuộc diện triệu hồi, người dùng sẽ được hướng dẫn mang xe đến đại lý để thay thế phụ tùng trong thời gian sớm nhất.

Việc triệu hồi lần này được xem là động thái phòng ngừa của Yamaha nhằm duy trì tiêu chuẩn an toàn và uy tín thương hiệu tại thị trường Ấn Độ. Trong bối cảnh xe hybrid và xe điện ngày càng phổ biến, các chương trình triệu hồi chủ động đang trở thành một phần quen thuộc trong chiến lược kiểm soát chất lượng của các hãng xe toàn cầu.