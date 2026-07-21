Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Kymco People R 125 ra mắt Việt Nam, xe ga Đài Loan đắt hơn Honda SH

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kymco People R 125 ra mắt Việt Nam, xe ga Đài Loan đắt hơn Honda SH

Vừa được chính thức ra mắt tại Việt Nam, Kymco People R 125 có giá đắt hơn đối thủ Honda SH 125i dù kém xe về nhận diện thương hiệu lẫn mạng lưới đại lý.

Tâm Võ
Sau khi được hé lộ hồi đầu tháng, hãng xe máy Đài Loan Kymco đã chính thức ra mắt chiếc People R 125 2026 tại Việt Nam. Được định vị là mẫu xe tay ga bánh lớn cao cấp cho đô thị, People R 125 sẽ cạnh tranh với những cái tên quen thuộc Honda SH 125i và Piaggio Medley 125.
Sau khi được hé lộ hồi đầu tháng, hãng xe máy Đài Loan Kymco đã chính thức ra mắt chiếc People R 125 2026 tại Việt Nam. Được định vị là mẫu xe tay ga bánh lớn cao cấp cho đô thị, People R 125 sẽ cạnh tranh với những cái tên quen thuộc Honda SH 125i và Piaggio Medley 125.
Theo hãng xe Đài Loan, mẫu xe tay ga People Hybrid 2026 mới sở hữu những trang bị công nghệ tối tân. vừa tạo ra trải nghiệm vận hành tiện nghi đồng thời còn góp phần hoàn thiện vẻ đẹp tổng thể giúp người dùng thoải mái hơn khi sử dụng.
Theo hãng xe Đài Loan, mẫu xe tay ga People Hybrid 2026 mới sở hữu những trang bị công nghệ tối tân. vừa tạo ra trải nghiệm vận hành tiện nghi đồng thời còn góp phần hoàn thiện vẻ đẹp tổng thể giúp người dùng thoải mái hơn khi sử dụng.
Về ngoại hình, Kymco People Hybrid 2026 cũng sử dụng công nghệ Led ở các vị trí như đèn chiếu sáng, đèn định vị và đèn hậu. Tuy nhiên phiên bản mới còn tích hợp cả xi nhan Led gia tăng độ bền cho hệ thống đèn tín hiệu.
Về ngoại hình, Kymco People Hybrid 2026 cũng sử dụng công nghệ Led ở các vị trí như đèn chiếu sáng, đèn định vị và đèn hậu. Tuy nhiên phiên bản mới còn tích hợp cả xi nhan Led gia tăng độ bền cho hệ thống đèn tín hiệu.
Các tính năng tiêu chuẩn của xe ga People R Hybrid 2026 gồm cụm đồng hồ LCD đa chức năng, hệ thống khởi động không cần chìa khóa, ngăn chứa đồ dưới yên...
Các tính năng tiêu chuẩn của xe ga People R Hybrid 2026 gồm cụm đồng hồ LCD đa chức năng, hệ thống khởi động không cần chìa khóa, ngăn chứa đồ dưới yên...
Ngoài ra, mẫu xe tay ga này còn được trang bị 2 cổng USB cho các thiết bị di động thông minh - một phía sau tay lái và một dưới yên xe. Khoang hành lý được trang bị vách ngăn và có thể chứa một mũ bảo hiểm cả đầu, cùng một số vật dụng nhỏ.
Ngoài ra, mẫu xe tay ga này còn được trang bị 2 cổng USB cho các thiết bị di động thông minh - một phía sau tay lái và một dưới yên xe. Khoang hành lý được trang bị vách ngăn và có thể chứa một mũ bảo hiểm cả đầu, cùng một số vật dụng nhỏ.
Kymco People R 125 được trang bị hệ thống phanh đĩa kép với ABS 2 kênh và có hệ thống điều khiển lực kéo. Bánh trước dùng lốp 100/80-16, sau 120/80-14. People R Hybrid có trọng lượng 134kg, chiều cao yên xe tính từ mặt đất là 805mm và chiều dài cơ sở là 1400mm.
Kymco People R 125 được trang bị hệ thống phanh đĩa kép với ABS 2 kênh và có hệ thống điều khiển lực kéo. Bánh trước dùng lốp 100/80-16, sau 120/80-14. People R Hybrid có trọng lượng 134kg, chiều cao yên xe tính từ mặt đất là 805mm và chiều dài cơ sở là 1400mm.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của People R 125 là động cơ 125cc, xi-lanh đơn 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng, 4 van SOHC được trang bị hệ thống hybrid nhẹ Tri-Power. Với hệ thống này, một mô-tơ điện nhỏ sẽ đồng thời đóng vai trò là bộ đề kiêm máy phát và nguồn động lực hỗ trợ cho máy xăng khi tăng tốc.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của People R 125 là động cơ 125cc, xi-lanh đơn 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng, 4 van SOHC được trang bị hệ thống hybrid nhẹ Tri-Power. Với hệ thống này, một mô-tơ điện nhỏ sẽ đồng thời đóng vai trò là bộ đề kiêm máy phát và nguồn động lực hỗ trợ cho máy xăng khi tăng tốc.
Theo Kymco công bố, công suất tối đa của xe đạt 9,05kw tại 8.000rpm và mô men xoắn lớn nhất 11,5Nm tại 6.500rpm. Động cơ này treo trên thiết kế khung truyền thống dạng thép ống, phuộc ống lồng và hệ thống treo sau giảm xóc kép có thể chỉnh tải trọng.
Theo Kymco công bố, công suất tối đa của xe đạt 9,05kw tại 8.000rpm và mô men xoắn lớn nhất 11,5Nm tại 6.500rpm. Động cơ này treo trên thiết kế khung truyền thống dạng thép ống, phuộc ống lồng và hệ thống treo sau giảm xóc kép có thể chỉnh tải trọng.
Mức giá xe Kymco People R 125 tại Việt Nam được đánh giá là khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc, lên tới 85 triệu đồng. Mức giá này đắt hơn cả Piaggio Medley S 125 (80 triệu đồng) lẫn Honda SH 125 bản tiêu chuẩn (78,09 triệu đồng với mức thuế 10%).
Mức giá xe Kymco People R 125 tại Việt Nam được đánh giá là khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc, lên tới 85 triệu đồng. Mức giá này đắt hơn cả Piaggio Medley S 125 (80 triệu đồng) lẫn Honda SH 125 bản tiêu chuẩn (78,09 triệu đồng với mức thuế 10%).
Như vậy, Kymco People R 125 cũng có giá đắt hơn tới cả gần chục triệu đồng so với đối thủ cùng phân khúc dù thua kém về nhận diện thương hiệu lẫn mạng lưới đại lý. Để thu hút khách hàng, Kymco đang tặng phí trước bạ 2 triệu đồng, 1 nón bảo hiểm và 1 tai nghe Bluetooth cho khách hàng mua xe.
Như vậy, Kymco People R 125 cũng có giá đắt hơn tới cả gần chục triệu đồng so với đối thủ cùng phân khúc dù thua kém về nhận diện thương hiệu lẫn mạng lưới đại lý. Để thu hút khách hàng, Kymco đang tặng phí trước bạ 2 triệu đồng, 1 nón bảo hiểm và 1 tai nghe Bluetooth cho khách hàng mua xe.
Video: Giới thiệu mẫu xe tay ga Kymco People R 125 tại Việt Nam.
Tâm Võ
#Kymco People R 125 tại Việt Nam #Kymco #People R 125 #xe ga #Việt Nam #giá xe

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT