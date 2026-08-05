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[VIDEO] AI bùng nổ khiến nghề thợ điện tại Mỹ trở nên hút lao động

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[VIDEO] AI bùng nổ khiến nghề thợ điện tại Mỹ trở nên hút lao động

Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng thợ điện và kỹ thuật tại Mỹ khi các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động.

Minh Quân - Hà Anh
#tác động của AI đến ngành nghề thợ điện tại Mỹ #nhu cầu lao động kỹ thuật tăng cao #ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến thị trường lao động #đầu tư của tập đoàn công nghệ vào đào tạo kỹ thuật #xu hướng phát triển ngành nghề thủ công trong bối cảnh AI

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