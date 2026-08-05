Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] AI bùng nổ khiến nghề thợ điện tại Mỹ trở nên hút lao động
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng thợ điện và kỹ thuật tại Mỹ khi các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động.
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng thợ điện và kỹ thuật tại Mỹ khi các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động.
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng thợ điện và kỹ thuật tại Mỹ khi các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động.
VNG báo lợi nhuận quý II/2026 đạt gần 530 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.
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Hãng kim hoàn Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận quý lỗ nặng nhất lịch sử với 283 tỷ đồng, do chi phí quản lý tăng vọt gấp 5 lần.
Novaland ghi nhận lợi nhuận 1.772 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 96% kế hoạch nhờ doanh thu tài chính tăng gấp 3,4 lần.
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng thợ điện và kỹ thuật tại Mỹ khi các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động.
VNG báo lợi nhuận quý II/2026 đạt gần 530 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.
Đề xuất niên hạn chung cư liên quan tuổi thọ công trình gây hoang mang thị trường bất động sản, Viện Nghiên cứu bất động sản Việt Nam khẳng định quyền sở hữu đất lâu dài.
Bộ Y tế đề xuất xây dựng và chuẩn hóa các bài tập dưỡng sinh phù hợp thể trạng người Việt, đào tạo hướng dẫn viên và hình thành nhóm tập luyện.
Ngày 30/7, Microsoft tăng vốn hóa gần 450 tỷ USD trong một ngày, vượt Nvidia, nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng.
UBND Hà Nội quyết định hủy kết quả đấu giá đất tại 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình sau sự cố liên quan đến Công ty TNHH Duyên Hà.
Khám phá cách người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi khi thông tin đơn hàng bị lộ và các bước xử lý hiệu quả theo khuyến nghị của Bộ Công Thương.
Vinhomes đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 52.000 tỷ sau bàn giao dự án lớn như Sài Gòn Park, Global Gate Hạ Long và Hải Vân Bay.
Hãng kim hoàn Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận quý lỗ nặng nhất lịch sử với 283 tỷ đồng, do chi phí quản lý tăng vọt gấp 5 lần.
Novaland ghi nhận lợi nhuận 1.772 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 96% kế hoạch nhờ doanh thu tài chính tăng gấp 3,4 lần.
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