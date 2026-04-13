Google Maps dùng AI viết chú thích ảnh tự động

Số hóa - Xe

Google Maps tích hợp Gemini để tự tạo chú thích ảnh và gợi ý nội dung đăng tải, giúp người dùng chia sẻ trải nghiệm nhanh hơn mà không cần suy nghĩ nhiều.

Thiên Trang (TH)
Google vừa công bố loạt nâng cấp mới cho Google Maps, tập trung vào việc đơn giản hóa quá trình đóng góp nội dung của người dùng.
Điểm đáng chú ý nhất là khả năng tự tạo chú thích ảnh bằng AI, khi Gemini có thể phân tích hình ảnh và đề xuất mô tả phù hợp chỉ trong vài giây.
Người dùng vẫn có thể chỉnh sửa hoặc xóa chú thích trước khi đăng, nhưng tính năng này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian so với việc tự viết từ đầu.
Bên cạnh đó, tab “Đóng góp” cũng được cải tiến khi tự động gợi ý ảnh và video gần đây trong thư viện, cho phép đăng tải chỉ với một thao tác.
Theo Google, những nội dung do cộng đồng chia sẻ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người khác hình dung rõ hơn về không gian, dịch vụ và trải nghiệm tại địa điểm. (Ảnh: 9to5Google)
Hệ thống điểm và cấp bậc “Hướng dẫn viên địa phương” cũng được hiển thị trực quan hơn, giúp người dùng dễ theo dõi thành tích của mình.
Ngoài ra, các huy hiệu đóng góp được thiết kế lại rõ ràng, phân biệt những người nổi bật như “nhiếp ảnh gia hàng đầu” hay “người kiểm chứng thông tin xuất sắc”.
Với hơn 500 triệu người dùng đóng góp nội dung, Google Maps đang từng bước biến AI thành công cụ hỗ trợ chính, thay đổi cách người dùng tương tác và chia sẻ thông tin địa điểm.
