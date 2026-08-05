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[VIDEO] Lãi suất liên ngân hàng giảm xuống sát 1% trong bối cảnh thanh khoản dồi dào

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[VIDEO] Lãi suất liên ngân hàng giảm xuống sát 1% trong bối cảnh thanh khoản dồi dào

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm mạnh xuống 1,3%, mức thấp nhất một năm, nhờ Ngân hàng Nhà nước bơm vốn qua các kênh chính

Minh Quân - Hà Anh
#giảm lãi suất liên ngân hàng #thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng #chính sách bơm vốn qua thị trường mở #điều chỉnh lãi suất qua đêm #ảnh hưởng đến thị trường tài chính Việt Nam

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