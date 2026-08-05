[VIDEO] Lãi suất liên ngân hàng giảm xuống sát 1% trong bối cảnh thanh khoản dồi dào

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm mạnh xuống 1,3%, mức thấp nhất một năm, nhờ Ngân hàng Nhà nước bơm vốn qua các kênh chính