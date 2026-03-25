Google Maps có mẹo giúp né tắc đường

Số hóa - Xe

Một tính năng nhỏ trên Google Maps có thể giúp người dùng tiết kiệm hàng chục phút mỗi ngày bằng cách kiểm tra tình trạng giao thông trước khi xuất phát.

Google Maps không chỉ là ứng dụng tìm đường mà còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích khác. Người dùng có thể xem lưu lượng giao thông theo thời gian thực ngay trên bản đồ.
Thói quen phổ biến là chỉ mở ứng dụng khi bắt đầu hành trình. Tuy nhiên, việc kiểm tra lớp hiển thị giao thông trước khi đi lại giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.
Người dùng chỉ cần mở Google Maps, chọn biểu tượng lớp bản đồ và bật chế độ hiển thị giao thông. Các tuyến đường sẽ hiển thị bằng màu xanh, cam hoặc đỏ tùy mức độ.
Màu xanh thể hiện đường thông thoáng, cam là mật độ trung bình và đỏ là khu vực ùn tắc. Nhờ đó, bạn có thể chủ động chọn tuyến đường phù hợp.
Việc quan sát tổng thể tình trạng giao thông giúp quyết định thời điểm xuất phát hợp lý. Đây là cách tránh phụ thuộc hoàn toàn vào gợi ý tự động của ứng dụng.
Tính năng này hữu ích cho nhiều phương tiện, kể cả xe buýt. Người dùng có thể ước lượng thời gian chờ và khả năng trễ chuyến dựa trên tình trạng giao thông.
Thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng Google Maps mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dùng có thể hạn chế ùn tắc và tối ưu hóa thời gian di chuyển mỗi ngày.
Đây là mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích, giúp Google Maps trở thành công cụ không thể thiếu cho những ai thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
Bài liên quan

OpenAI bất ngờ khai tử Sora

OpenAI bất ngờ khai tử Sora

OpenAI đột ngột đóng cửa công cụ tạo video Sora chỉ sau 4 tháng ra mắt, khiến thỏa thuận 1 tỷ USD với Disney tan vỡ và cộng đồng AI ngỡ ngàng.