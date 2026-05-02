Waze vượt mặt Google Maps, lựa chọn bất ngờ 2026

Không cầu kỳ tính năng, Waze đang khiến nhiều người dùng thay đổi thói quen, thậm chí rời bỏ Google Maps nhờ khả năng dẫn đường đơn giản và hiệu quả hơn.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người từng mặc định Google Maps là ứng dụng dẫn đường tốt nhất, nhưng trải nghiệm thực tế lại cho thấy một lựa chọn khác đáng cân nhắc hơn là Waze.
Theo chia sẻ của cây bút công nghệ Ben Khalesi từ Android Police, việc chỉ quen dùng ứng dụng cài sẵn khiến anh bỏ lỡ những công cụ tối ưu hơn, cho đến khi thử Waze và nhận ra sự khác biệt rõ rệt.
Điểm mạnh lớn nhất của Waze nằm ở sự tối giản, khi ứng dụng tập trung gần như hoàn toàn vào việc điều hướng thay vì “ôm đồm” nhiều tính năng như Google Maps.
Ngay khi mở ứng dụng, Waze đưa người dùng vào bản đồ và yêu cầu nhập điểm đến một cách trực diện, trong khi Google Maps đôi khi khiến người mới lúng túng vì giao diện phức tạp hơn.
Không chỉ đơn giản, Waze còn trao quyền kiểm soát nhiều hơn khi hiển thị nhiều lộ trình khác nhau kèm thời gian cụ thể, thay vì mặc định chọn tuyến nhanh nhất như Google Maps.
Ngoài ra, khả năng tích hợp nhạc ngay trong ứng dụng với các nền tảng như Spotify hay YouTube Music giúp người lái xe không bị phân tâm khi phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.
Tuy nhiên, hạn chế của Waze là phụ thuộc nhiều vào kết nối Internet và chưa hỗ trợ bản đồ ngoại tuyến mạnh mẽ như Google Maps, điều này có thể gây bất tiện khi đi qua khu vực sóng yếu.
Dù vậy, với dữ liệu giao thông thời gian thực từ cộng đồng và trải nghiệm điều hướng nhanh gọn, Waze đang dần trở thành lựa chọn thay thế hoàn toàn Google Maps đối với nhiều người dùng hiện nay.
