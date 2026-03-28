Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 ứng dụng Android làm chậm điện thoại

Số hóa - Xe

TikTok, Instagram, Google Photos, Spotify và Google Maps là những ứng dụng Android phổ biến nhưng có thể khiến điện thoại giật lag nếu không kiểm soát.

Thiên Trang (TH)
Điện thoại Android thường chậm đi sau một thời gian sử dụng, không chỉ vì phần cứng mà còn do các ứng dụng nặng chạy nền.
TikTok là ứng dụng tiêu tốn nhiều tài nguyên khi liên tục tải trước video độ phân giải cao, khiến CPU và RAM hoạt động liên tục. ﻿
Instagram cũng gây áp lực lên hệ thống khi tải trước hình ảnh, video và duy trì thông báo đẩy, khiến máy phải sáng màn hình nhiều lần.
Google Photos làm máy chậm rõ rệt khi bật sao lưu tự động, liên tục tải ảnh và video lên đám mây trong nền.
Spotify sử dụng bộ nhớ đệm để phát nhạc mượt hơn, nhưng khi dung lượng lưu trữ gần đầy, máy dễ giật lag và đa nhiệm kém.
Google Maps tiêu tốn GPS, dữ liệu mạng và pin khi điều hướng, khiến hiệu năng giảm nếu chạy nền lâu.
Điểm chung của các ứng dụng này là cần hoạt động nền, nên việc tắt hoàn toàn không khả thi, nhưng có thể hạn chế bằng cách kiểm soát quyền truy cập.
Người dùng có thể chuyển sang phiên bản Lite hoặc ứng dụng thay thế để giảm tải cho thiết bị, giúp máy hoạt động mượt mà hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone, hàng triệu thiết bị có nguy cơ bị tấn công
#Android #ứng dụng #giảm lag #tối ưu hóa #TikTok #Instagram

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT