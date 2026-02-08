Hà Nội

Juky San – Jun Vũ giống nhau đến mức fan phải soi từng chi tiết

Giải trí

Juky San – Jun Vũ giống nhau đến mức fan phải soi từng chi tiết

Ở những góc chụp cận mặt, Juky San - Jun Vũ được cho là sở hữu gương mặt nhỏ, sống mũi cao và đôi mắt to tròn khá giống nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đăng tải hình ảnh chụp cùng Jun Vũ tại một sự kiện, Juky San (phải) hài hước chia sẻ: “Có thấy giống nhau gì đâu chị Jun Vũ nhỉ?”. Ảnh: FB Juky San.
Trước đó, Juky San từng đăng ảnh chụp chung với Jun Vũ và cho biết cả hai thường xuyên bị khán giả nhầm lẫn. “Hôm nay đi hội thao, chị Jun Vũ bị gọi là em xinh Juky San, còn tôi thì nhận câu hỏi năm sau có dự định thi Em xinh say hi không”, nữ ca sĩ viết. Ảnh: FB Juky San.
Nhiều khán giả nhận xét, ở những góc chụp cận mặt, Juky San và Jun Vũ có nét tương đồng rõ rệt với khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng. Ảnh: Znews.
Lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo càng khiến hai mỹ nhân dễ bị nhầm lẫn, đặc biệt trong các bức ảnh đời thường. Ảnh: Znews.
Juky San dừng chân ở vòng bán kết Giọng hát Việt 2019. Sau chương trình, cô theo đuổi con đường ca hát bền bỉ, hạn chế ồn ào. Ảnh: FB Juky San.
Ca khúc Phải chăng em đã yêu trở thành dấu mốc quan trọng, giúp Juky San khẳng định phong cách âm nhạc riêng và được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Ảnh: FB Juky San.
Jun Vũ bắt đầu được chú ý khi hoạt động với vai trò người mẫu ảnh. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến từ lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: FB Jun Vũ.
Năm 2017, Jun Vũ gây ấn tượng khi tham gia bộ phim Tháng năm rực rỡ, từ đó mở ra nhiều cơ hội mới trong diễn xuất. Sau thành công ban đầu, Jun Vũ tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh và truyền hình như Người bất tử, Cho em gần anh thêm chút nữa, Gái già lắm chiêu V, Chìa khóa trăm tỷ, Cô dâu ma. Ảnh: FB Jun Vũ.
Qua nhiều vai diễn, Jun Vũ dần cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất, từng bước khẳng định hình ảnh nghiêm túc trong lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: FB Jun Vũ.
