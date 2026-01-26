Jun Vũ diện yếm trần khoe vai thon cực phẩm trong bộ ảnh chào Tết

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Giữa những nét vẽ trầm mặc của làng gốm cổ, Jun Vũ xuất hiện như một nhành mai sớm, nhẹ nhàng đánh thức không khí Tết bằng nhan sắc 'không góc chết'.

Trầm Phương
Mới đây, Jun Vũ đã gửi tặng người hâm mộ một bộ ảnh mang phong cách hoài cổ để chào đón không khí Tết nguyên đán đang cận kề. Thay vì lựa chọn những bộ áo dài truyền thống quen thuộc, nữ diễn viên Tháng năm rực rỡ làm mới mình với thiết kế yếm cách tân tông hồng cánh sen họa tiết gấm hoa, kết hợp cùng quần ống rộng lụa trắng thướt tha. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục giúp nữ diễn viên khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả và tấm lưng trần gợi cảm, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa nét hiện đại và vẻ đẹp kín đáo của phụ nữ Việt xưa. (Ảnh: IGNV)
Giữa những chồng bát đĩa đất nung, những lò gạch cũ và những hàng gốm chờ phơi, Jun Vũ xuất hiện với vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Lựa chọn kiểu tóc búi thấp rẽ ngôi giữa đặc trưng của phụ nữ truyền thống, Jun Vũ tôn vinh được đường nét gương mặt thanh tú, thanh tao. (Ảnh: IGNV)
Sự đồng điệu giữa màu sắc đỏ trầm cùng những hoa văn trên chiếc áo yếm với kiến trúc gạch đỏ khiến bộ ảnh càng thêm đậm chất hoài cổ, xưa cũ. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh không chỉ đơn thuần là khoe sắc, mà còn cho thấy sự tinh tế của Jun Vũ khi lựa chọn làng gốm làm concept chủ đạo. Trong không gian của những nghệ nhân, nơi thời gian như ngưng đọng, sự hiện diện của nữ diễn viên như một cách nhắc nhớ giới trẻ về những giá trị di sản văn hóa đang được gìn giữ qua bao thế hệ. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ: "Xinh quá", "đẹp quá chị ơi", "Jun Vũ mặc đồ truyền thống lúc nào cũng có một sức hút rất riêng". (Ảnh: IGNV)
Sinh năm 1995, Jun Vũ (Vũ Phương Anh) bắt đầu được chú ý với danh xưng "hot girl trà sữa" nhờ vẻ ngoài trong trẻo. (Ảnh: IGNV)
Bước sang ngưỡng cửa tuổi 30, cô không còn đóng khung trong hình tượng "băng thanh ngọc khiết" mà thường xuyên thay đổi phong cách. (Ảnh: IGNV)
Trên thảm đỏ, Jun Vũ ưu tiên những thiết kế cut-out tinh tế, tôn vinh vóc dáng gợi cảm một cách sang trọng. Ngoài đời thường, cô lại là một "it-girl" chính hiệu với gu phối đồ đa dạng, từ năng động, trẻ trung đến những bộ cánh mang hơi thở cổ điển. (Ảnh: IGNV)
